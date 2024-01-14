Сердючке и Галкину запретили выступать в ОАЭ, их оштрафовали за проукраинскую позицию – росСМИ

Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин был оштрафован правительством Объединенных Арабских Эмиратов на 100 тысяч дирхам (более миллиона гривен) якобы из-за проукраинских и антироссийских высказываний на концерте в Дубае. Между тем знаменитому украинскому музыканту, шоумену и пародисту Андрею Данилко, воплощающему на сцене любимицу миллионов Верку Сердючку, по той же причине вовсе запретили въезжать в страну, обязав перед этим также выплатить штраф.

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По крайней мере именно так утверждает ряд российских ресурсов. Отмечается, что концерт Галкина, который, видите ли, не понравился госорганам ОАЭ, состоялся в 2023 году, а выступление Сердючки на корпоратив вообще в 2022-м.

Во время номера Галкина, который якобы спровоцировал штраф, комик в присущей ему манере высмеивал российские власти и путинских шутов. Очевидно, речь идет о выступлении артиста за январь прошлого года, когда он ответил на крик зрительницы "Слава Украине".

"Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Я просто не слышу, что? Героям слава!" – говорил тогда во время концерта шоумен.

В источнике пишут, что Галкин накануне концерта якобы согласился убрать из программы все "острые" шутки, однако в конечном счете, очевидно, передумал и все же высмеивал Кремль и поддерживал Украину. За это его оштрафовали сразу после концерта.

Что касается Андрея Данилко, то ему, как пишут пропагандисты, еще в 2022 году запретили въезд в ОАЭ после патриотического шоу в Дубае. Тогда на корпоративе Сердючка уже традиционно кричала антироссийские и антивоенные лозунги. Это якобы тоже не понравилось определенным органам в ОАЭ, которые обвинили звезду в "разжигании межнационального конфликта". Как результат – штраф и статус "невъездной".

Как писал OBOZ.UA ранее, Сердючка зажгла в Майами, США. Там она спела гимн Украины, показала Залужного и пожелала Путину сдохнуть. Как прошел концерт – смотрите в нашем материале.

Также звезда устроила патриотическое шоу в Нью-Йорке. Как оказалось позже, концерт был под срывом. Более того, артистка и ее команда опоздали на собственное выступление на целый час.

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