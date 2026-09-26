Это варварство, но платили хорошие деньги: Гарик Кричевский шокировал, что увидел в больнице с "элитными психами" в СССР

Заслуженный артист Украины Гарик Кричевский рассказал о собственном опыте работы в психиатрической больнице во Львове в советские времена. Он устроился санитаром в 17 лет, чтобы увеличить шансы поступить в медицинский институт после первой неудачной попытки, и увидел немало довольно шокирующих вещей, хотя и выполнял обязанности в отделении с "элитными" пациентами.

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Как вспомнил исполнитель в интервью со Славой Деминым, его неприятно удивило неадекватное поведение главного врача, а затем и сомнительные методы лечения больных электрическим током. Однако Кричевский не стал скрывать, что должность санитара имела и свои преимущества – высокую зарплату.

"Почему меня туда устроили? Мама была очень известным педиатром, у нее были связи. Ей сказали: "Юля, твоего нужно в 3-е отделение, там элитные психи. Он будет приходить на 2–3 часа. Стаж нарастает, зарплата выше, чем где-либо". Кажется, платили 140 карбованцев, а это неплохие деньги для 17-летнего человека", – сказал артист.

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По словам Гарика Кричевского, неожиданные "испытания" возникли у него уже в первый рабочий день. Тогда у певца сложилось впечатление, что главный врач сам нуждается в лечении, ведь во время разговора с ним решил продемонстрировать, как приседает на одной ноге и отжимается от пола. Такое поведение медика Кричевский не смог описать ни одним другим словом, кроме как "цирк", однако впоследствии стало ясно, что это далеко не самое шокирующее, что ему предстояло увидеть на работе.

"Был неприятный момент, когда в первый же день я увидел, как применяют электрошок. В СССР был варварский метод – некоторых больных искусственно били током. Это лечили так, будто компьютер перезагружали. На это смотреть было страшно", – поделился певец.

За время работы санитаром в психиатрической больнице Гарик Кричевский сталкивался и с довольно интересными пациентами. Как вспомнил артист, некоторые люди считали себя историческими личностями, такими как Владимир Ленин, Наполеон Бонапарт или даже Адольф Гитлер.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что известная актриса Анастасия Пустовит раскрыла правду об условиях в украинской психиатрической больнице.

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