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Верка Сердючка со сцены в Майами пожелала Путину "сдохнуть", спела гимн Украины и показала Залужного. Видео

Катерина Малай
Люди
1 минута
1,7 т.
Верка Сердючка со сцены в Майами пожелала Путину 'сдохнуть', спела гимн Украины и показала Залужного. Видео

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в творческом образе Верки Сердючки, со сцены в Майами пожелал смерти президенту-диктатору Владимиру Путину. Концерт Verka Serduchka&Band состоялся 6 сентября. Сейчас артист с командой ездят по США с благотворительным туром "Украина победит".

Видео дня

На выступлениях звезды много украинской символики, раздается гимн и хит Dancing Russia Goodbye. Видео появилось в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В начале концерта украинец пожелал зрителям хорошего вечера и объявил, что шоу-программа будет носить "лирически-романтическое" название – "Путин, чтоб ты сдох".

Под громкие овации Верка Сердючка исполнила хит Dancing Russia Goodbye, впервые прозвучавший в бомбоубежищах Киевского вокзала для военных, медиков и волонтеров в июне 2022 года.

Во время выступления за спинами команды была надпись: "FUCK THE WAR", которая впоследствии изменилась на фото генерала Валерия Залужного.

Верка Сердючка со сцены в Майами пожелала Путину "сдохнуть", спела гимн Украины и показала Залужного. Видео
Верка Сердючка со сцены в Майами пожелала Путину "сдохнуть", спела гимн Украины и показала Залужного. Видео

Также на концерте Сердючки был исполнен гимн Украины. Его певец слушал, держа руку на сердце, без своего сценического образа. Добавим, что подобное шоу он представил и на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, где присутствовали и россияне.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Донецке раздались хиты Верки Сердючки. В том числе и "Раша, гудбай". Посмотреть соответствующее видео можно по ссылке здесь.

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