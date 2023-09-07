Верка Сердючка со сцены в Майами пожелала Путину 'сдохнуть', спела гимн Украины и показала Залужного. Видео

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в творческом образе Верки Сердючки, со сцены в Майами пожелал смерти президенту-диктатору Владимиру Путину. Концерт Verka Serduchka&Band состоялся 6 сентября. Сейчас артист с командой ездят по США с благотворительным туром "Украина победит".

Видео дня

На выступлениях звезды много украинской символики, раздается гимн и хит Dancing Russia Goodbye. Видео появилось в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В начале концерта украинец пожелал зрителям хорошего вечера и объявил, что шоу-программа будет носить "лирически-романтическое" название – "Путин, чтоб ты сдох".

Под громкие овации Верка Сердючка исполнила хит Dancing Russia Goodbye, впервые прозвучавший в бомбоубежищах Киевского вокзала для военных, медиков и волонтеров в июне 2022 года.

Во время выступления за спинами команды была надпись: "FUCK THE WAR", которая впоследствии изменилась на фото генерала Валерия Залужного.

Также на концерте Сердючки был исполнен гимн Украины. Его певец слушал, держа руку на сердце, без своего сценического образа. Добавим, что подобное шоу он представил и на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, где присутствовали и россияне.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Донецке раздались хиты Верки Сердючки. В том числе и "Раша, гудбай". Посмотреть соответствующее видео можно по ссылке здесь.

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