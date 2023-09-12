Самолет с Веркой Сердючкой на борту совершил вынужденную посадку в Коннектикуте: что случилось

На днях любимица публики Верка Сердючка зажгла с грандиозным патриотическим шоу в Нью-Йорке, который прошел в рамках благотворительного тура Ukraine Will Winпо США и Канаде. Как оказалось, концерт звезды, которую воплощает на сцене музыкант и пародист Андрей Данилко, был под срывом. Более того, артистка и ее команда опоздали на собственное выступление на целый час, но зрители все равно дождались кумира и в итоге остались довольны шоу.

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Концерт Сердючки проходил 9 сентября в самом большом зале Бруклина Kings Theatre. Именно в этот день в Нью-Йорке была сильная гроза, так что самолет с Андреем Данилко и его командой на борту во время перелета из Чикаго совершил вынужденную посадку в Коннектикуте, передает jetsetter.ua.

Сначала самолет не могли посадить из-за загруженности аэропорта. Затем началась гроза, и его развернули, а нужный рейс перенесли на утро.

Артисты могли добраться до Нью-Йорка машиной – ехать всего три часа, но есть одно "но" – багаж с костюмами был у работников аэропорта, которым запрещено выдавать чемоданы во время грозы. Так что Данилко, его "маме" Инне Билоконь и танцорам из шоу-балета осталось только верить, что погода наладится и они смогут забрать свои сценические наряды.

К счастью, удача в тот день была на стороне артистов, а точнее даже трех тысяч зрителей, которые с нетерпением ждали Сердючку и ее грандиозное шоу. Команда практически вовремя добралась до Нью-Йорка на такси и вышла на сцену на час позже запланированного времени.

Шоу сопровождалось регулярным напоминанием зрителям о войне в Украине. В частности, на огромный экран уже традиционно вывели фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сердючка исполняла свой измененный хит с Евровидения Russia Goodbye, а в зале ей подпевали как украинские, так и американские фанаты. Не обошлось и без вирусной кричалки "Путин, шоб ты сдох!".

Однако были на шоу и трогательные моменты. Многих зрителей до слез растрогало обращение Сердючки к легендарному итальянскому музыканту Тото Кутуньо, которого не стало 22 августа этого года в возрасте 80 лет. Как известно, Данилко дружил с коллегой, а потому решил почтить его память.

Так, на сцене прозвучал культовый хит Кутуньо L'italiano, во время которого на экране демонстрировали общие фото знаменитостей. После этого Данилко в образе Сердючки произнес: "Чао, Тото, спасибо за детство".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сердючка уже зажигала в Майами. Там она также спела гимн Украины, показала Залужного и пожелала Путину сдохнуть. Как прошел концерт – смотрите в нашем материале.

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