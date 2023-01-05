Максим Галкин на концерте в Дубае воскликнул ''Героям слава'', зал встретил овациями. Видео

Российский юморист Максим Галкин, который вместе со своей супругой Аллой Пугачевой презирают действия Путина и поддерживают Украину, посетил Дубай с концертом. Во время выступления произошел громкий инцидент, шоумен в ответ на восклицание "Слава Україні", уверенно произнес "Героям слава!" перед заполненным залом.

Видео дня

Видео выступления Галкина распространилось в сети. Комик сделал вид, что не расслышал, когда кто-то из зала выкрикнул "Героям слава" и попросил повторить. Девушка еще раз сказала "Слава Украине", на что пародист во всю мочь крикнул "Героям слава" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Я просто не слышу, что? Героям слава" – воскликнул Галкин. После произнесенного публика взорвалась криками и овациями. К слову, зал был заполнен на 90%.

Напомним, Галкин и Пугачева придумали необычный способ помочь Украине. Они организовали экскурсию по своему шикарному замку в селе Грязь. Все желающие могли посмотреть за 10 тысяч рублей, как живет звездная семья. Экскурсия по особняку состоялась 1 декабря 2022 года. Вырученные средства селебрити пообещали отдать в благотворительный фонд первой леди Украины Елены Зеленской.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на новогодней вечеринке россиян в Дубае певец Валерий Меладзе, беседуя со своим поклонником, ответил "Героям слава". Однако артист предварительно отставил микрофон и заметно запаниковал. После инцидента в РФ потребовали лишить исполнителя гражданства и всех званий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!