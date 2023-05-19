'Семья без родины': россияне 'набросились' на Галкина из-за архивного фото с Пугачевой в проданном поместье

Российский шоумен Максим Галкин, который поддерживает Украину и резко высказывается о кремлевской власти, часто делится архивными кадрами с женой Аллой Пугачевой и детьми в социальных сетях. В этот раз он также захотел порадовать поклонников фото с семьей. Он показал снимок из проданного поместья под Москвой и получил сотни неадекватных комментариев от своих же соотечественников.

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Новый пост юморист разместил в Instagram. На кадре артист позировал с Аллой Пугачевой в шикарном особняке в селе Грязь, который, по информации, был продан. Певица надела total black look, а комик – светлую футболку, синие джинсы и белоснежные кроссовки. Супругов запечатлели на лестнице с резными перилами, которая выполнена из дерева (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Галкин опубликовал еще один пост, оставив под ним эмодзи в виде красного сердца. Звездная семья вышла на прогулку в спортивных костюмах и в приподнятом настроении. Озлобленные фолловеры захейтили шоумена, подчеркнув, что он сам сделал свой выбор и теперь не должен тужить по Российской Федерации.

"Иноагент Галкин... сколько у вас поклонников вне России. Оставайтесь там. Плывите – берег близко. Ностальгируете, Максим? Где же новые ваши фотографии?", "Кочующая "Родина-мать" и фигляр", "Семья без родины", "Россию продали", "Все прекрасно, особенно когда их рты не гавкают на Россию", "Фига ли они делают в Израиле? Пусть там и наслаждаются жизнью", "Изгои!", "Забудьте уже про Россию, хватит выставлять фото отсюда", – читаем на странице Максима Галкина.

Напомним, на днях Максим Галкин подал иск в суд, чтобы снять с себя статус "иноагента". По всей видимости, артист не хочет отчитываться о своих доходах каждые полгода перед Россией, как написано в законодательстве.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Иван Охлобыстин "рассекретил" истинную причину побега Аллы Пугачевой из России. По его словам, исполнительница была в растерянности и пошла на поводу у своего мужа Максима Галкина. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

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