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"Мечтает о Москве, но его не примут": российская актриса "разгадала", почему Галкин хочет оспорить статус "иноагента"

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
4,2 т.
'Мечтает о Москве, но его не примут': российская актриса 'разгадала', почему Галкин хочет оспорить статус 'иноагента'

Российский комик Максим Галкин на днях обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском. Юморист хочет оспорить решение Минюста РФ, включившего его в список иноагентов. Российская актриса и звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова уверена – она знает причину, почему супруг Пугачевой решил избавиться от данного статуса. По ее словам, мужчина хочет вернуться на родину, несмотря на то, что поливает грязью Россию и высмеивает власть.

Видео дня

Об этом пишут пропагандистские СМИ. Тарасова подчеркнула, сколько бы шоумен не просился домой, его не примут, так как сограждане помнят его высказывания о родном крае. Однако есть еще одна логичная причина, почему Галкин не хочет числиться в иностранных агентах.

"Он хочет вернуться обратно. Но, я думаю, Максим слишком много наговорил всяких гадостей. Мне кажется, возвращаться на родину в его случае просто стыдно. Его здесь все равно не примут, потому что, повторюсь, слишком много всего было наговорено и со сцены, в том числе. Я лично видела видеофрагменты его выступлений, где он поливал грязью нашу страну", – сказала актриса.

"Мечтает о Москве, но его не примут": российская актриса "разгадала", почему Галкин хочет оспорить статус "иноагента"

Однако, стоит отметить, что каждый иноагент раз в полгода обязан предоставить полный финансовый отчет о своей деятельности и публиковать его в СМИ или соцсетях. Вероятнее всего, на данный шаг артиста побудила не тоска по Москве, а нежелание публично отчитываться о своих доходах.

"Мечтает о Москве, но его не примут": российская актриса "разгадала", почему Галкин хочет оспорить статус "иноагента"

Напомним, недавно актер Иван Охлобыстин заявил, что он знает об истинной причине побега Аллы Пугачевой из России. Как резюмировал путинист, певица была шокирована началом войны и не ожидала, что российский шоу-бизнес продержится без нее. Также сторонник кремлевского диктатора убежден – примадонна поддерживает Украину только, чтобы угодить мужу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что продюсер Стас Барецкий, который приобрел знаменитый замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в поселке Грязь, предложил провести в поместье аналог международного песенного конкурса Евровидение. К организации он надеется подключить Филиппа Киркорова, а приглашенными артистами сделать знаменитых Z-патриотов. 

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