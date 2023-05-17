'Мечтает о Москве, но его не примут': российская актриса 'разгадала', почему Галкин хочет оспорить статус 'иноагента'

Российский комик Максим Галкин на днях обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском. Юморист хочет оспорить решение Минюста РФ, включившего его в список иноагентов. Российская актриса и звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова уверена – она знает причину, почему супруг Пугачевой решил избавиться от данного статуса. По ее словам, мужчина хочет вернуться на родину, несмотря на то, что поливает грязью Россию и высмеивает власть.

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Об этом пишут пропагандистские СМИ. Тарасова подчеркнула, сколько бы шоумен не просился домой, его не примут, так как сограждане помнят его высказывания о родном крае. Однако есть еще одна логичная причина, почему Галкин не хочет числиться в иностранных агентах.

"Он хочет вернуться обратно. Но, я думаю, Максим слишком много наговорил всяких гадостей. Мне кажется, возвращаться на родину в его случае просто стыдно. Его здесь все равно не примут, потому что, повторюсь, слишком много всего было наговорено и со сцены, в том числе. Я лично видела видеофрагменты его выступлений, где он поливал грязью нашу страну", – сказала актриса.

Однако, стоит отметить, что каждый иноагент раз в полгода обязан предоставить полный финансовый отчет о своей деятельности и публиковать его в СМИ или соцсетях. Вероятнее всего, на данный шаг артиста побудила не тоска по Москве, а нежелание публично отчитываться о своих доходах.

Напомним, недавно актер Иван Охлобыстин заявил, что он знает об истинной причине побега Аллы Пугачевой из России. Как резюмировал путинист, певица была шокирована началом войны и не ожидала, что российский шоу-бизнес продержится без нее. Также сторонник кремлевского диктатора убежден – примадонна поддерживает Украину только, чтобы угодить мужу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что продюсер Стас Барецкий, который приобрел знаменитый замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в поселке Грязь, предложил провести в поместье аналог международного песенного конкурса Евровидение. К организации он надеется подключить Филиппа Киркорова, а приглашенными артистами сделать знаменитых Z-патриотов.

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