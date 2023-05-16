'Была шокирована': путинист Охлобыстин заявил, что знает 'истинную' причину побега Пугачевой из РФ

Российский актер и сторонник путинского режима Иван Охлобыстин уверен, что знает, почему певица Алла Пугачева не захотела оставаться на родине и после полномасштабного вторжения РФ выехала с семьей в Израиль. По словам фаната кремлевского диктатора, примадонна не ожидала, что российский шоу-бизнес не развалится без нее. Хотя он сам утверждает, "без Аллы, действительно, сложно представить предшествующую культуру".

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Порцию абсурда путинист выдал в интервью "НеОруэлл" в YouTube. Пугачева якобы пребывала в состоянии шока после начала войны и не могла здраво мыслить. Он не оставил без внимания и юмориста Максима Галкина.

"Пугачева была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. После того как началась СВО, она шокирована была. А на выезде ее посетила мысль, что все может продолжаться без нее. Она раньше не допускала этой мысли", – порассуждал Охлобыстин.

Кроме того, он назвал супруга Аллы "хитрым типом", который "без мыла сами понимаете что делает". К слову, актер придерживается такого же мнения, как и звезда "Красной шапочки" Яна Поплавская, подчеркивая, что Галкин негативно влияет на легендарную вокалистку. Если бы не Максим, Пугачева поддерживала бы Россию, – думает Иван Охлобыстин.

"Есть такой тип людей. Без мыла, как говорится", – заявил Охлобыстин, характеризуя юмориста, подчеркнув, что имеет в виду "чисто административную линию". Приверженец Путина считает, что уехавшие артисты заблуждаются в отношении России и чрезмерно превозносят Европу.

Напомним, OBOZREVATEL недавно писал, что Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы провести в последний путь ее друга Валентина Юдашкина. На похоронах певица встретилась с Дмитрием Песковым, который поцеловал ей руку и заявил, что очень рад ее видеть. Их беседа была записана.

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