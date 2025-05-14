Секс-скандал с Андреем Белоусом: режиссер подал заявление на увольнение из Молодого театра после шокирующих обвинений

Режиссер и театральный деятель Андрей Белоус больше не возглавляет Киевский академический Молодой театр. Он подал заявление на увольнение по соглашению сторон после волны возмущения, вызванной обвинениями в сексуальных домогательствах.

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Об этом сообщили в Департаменте культуры Киевской городской государственной администрации. В структуре отметили, что уже подписан соответствующий приказ о прекращении трудовых отношений.

Скандал разгорелся после того, как в публичном пространстве появилась информация о случаях харассмента со стороны Билоуса в отношении коллег и подчиненных. По неофициальным сообщениям, речь идет о нескольких инцидентах, которые, вероятно, имели место в течение последних лет. После этого в соцсетях начали появляться сообщения актрис и театральных работников, которые сообщали о недопустимом поведении со стороны руководства.

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Ранее OBOZ.UA рассказал, что Маша Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он присылал девушкам. Она отметила, что среди жертв были и несовершеннолетние девушки.

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