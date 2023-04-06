Сбежал из Украины и делает противоречивые заявления: где скрывается сын предательницы Повалий и что говорит о матери

39-летний сын предательницы Украины Таисии Повалий открыто осудил войну, развязанную Россией, но не разорвал связь с матерью, которую Кремль использует для пропаганды "братских" народов. Денис Повалий решил не вставать на защиту родины и вывезти семью за границу.

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На его странице в Instagram можно найти посты о вторжении, осуждения войны и фрагменты из российских шоу на пропагандистском канале. OBOZREVATEL решил рассказать, что музыкант говорит о позиции матери и как он живет во время полномасштабной войны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Денис Повалий сейчас с семьей находится в Испании, откуда постит яркие фото и иногда вспоминает о войне в родной стране. После полномасштабного нападения РФ он цинично заявил: "Нужен мир, друзья, а не смерть врагам. Ничего, что каждый такой призыв там укрепляет веру в то, что мы, украинцы – нацики, и нас необходимо уничтожить?"

Музыкант призвал к прекращению огня и в то же время делал противоречивые заявления. Судя по фразе "Там (вернее, "здесь" географически для меня сейчас) так же желают сил и воодушевления своим сыновьям", на момент начала полномасштабной войны Денис находился в России, откуда впоследствии уехал в Европу.

После нескольких месяцев храброй борьбы украинцев за свободу сын Таисии Повалий открыто поддержал Украину и отрекся от поступков своей матери, оставшейся в РФ.

Живя в Испании, Денис Повалий ностальгировал по родине и задумывался о возвращении в Киев. Он также намекал на распад страны-террористки, которую называл "Рассеюшка".

Однако уже в начале осени риторика сына предательницы изменилась. Он назвал войну "кровавой игрой", которая якобы "кому-то на руку". На примере травли своей матери-путинистки Денис Повалий предположил, что правительство намеренно создавало "предателей".

Немного позже он поздравил мать с днем рождения и заявил, что будет любить ее несмотря на то, что она делает или не делает. Для поздравления он использовал фрагмент шоу, которое пропагандисты снимали 24 февраля 2022 года.

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