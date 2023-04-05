Рассказывал о фашистах на Крещатике: как участник ''Файна Юкрайна'' с Житомирщины предал Украину и зарабатывает кровавые рубли в РФ

Раньше комик из Коростеня Житомирской области Андрей Молочный был любимцем украинской публики. В частности, прославился он благодаря разнообразным ролям в шоу "Файна Юкрайна". А сейчас юморист развлекает граждан страны-террориста. Предатель не только сбежал в Россию, где радо принялся зарабатывать кровавые рубли, но и стал одним из рупоров кремлевской пропаганды. На днях он принялся гневно комментировать события вокруг Киево-Печерской лавры, заверив, что украинцы, которые хотят избавиться от Московского патриархата, отбирают у него "отчий дом".

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О родине Молочный не забывает – регулярно строчит посты о Киеве, по улицам которого, как уверяет путинист, "толпами ходят фашисты". OBOZREVATEL решил напомнить, как исполнитель любимых всеми ролей Марички и Зиновия Пыпки в "Файна Юкрайна" предал Украину.

Как известно, юморист и до 2014 года, и после активно снимался в российском проекте Comedy Club на ТНТ. Вместе с еще одним украинцем Антоном Лирником из Кропивницкого он выступал в составе "Дуэта имени Чехова". С 2016 года артисты работают по отдельности, а Молочный появился в "камеди" с новым проектом – "Аппетитные пампушки".

Молочный не прекращал развлекать россиян низкосортным юмором о родном народе. Еще до 2014 года он был идеологическим оружием кремлевской пропаганды, продвигая в массы так называемый "комплекс неполноценности" украинцев. Шутил артист о том, что его соотечественники только то и могут, что ездить в Москву на заработки.

Актер долгие годы прожил в Киеве, поэтому не понаслышке знает, что истории о "неонацистах" и "ущемлении русскоговорящего населения" – это бредни из пропагандисткой методички. Тем не менее Молочный начал ее цитировать.

Еще в 2019 году на личной странице в Instagram предатель написал: "Пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты".

Казалось, может хотя бы после полномасштабного вторжения уроженец Житомирской области одумается и выступит против геноцида собственного народа. Увы, чуда не случилось. Молочный не дает никаких комментариев и практически не ведет соцсети, но время от времени все же публикует пророссийские тексты. С января таких было целых два, и оба посвящены Киево-Печерской Лавре.

"Здесь исповедовался и причащался, здесь приняли крещение мои дети, здесь мой духовник, здесь друзья и близкие, здесь мой отчий дом. А теперь этот дом у меня забрали... Забрали не только у меня, у миллионов православных христиан... Не знаю, какими словами выразить эту боль, как описать эти чувства, каким умом понять это? Духовник сказал мне: "Не унывай, на Господа уповай". Передаю эти слова всем, кто разделяет эту горесть", – выдал фанат Московского патриархата, после чего призвал "не допустить духовной катастрофы".

На его слова с иронией отреагировал украинский ведущий Слава Демин.

"Андрею до сих пор видятся в Украине нацисты, и еще недавно он ждал, когда к нам придет "русский мир". На его страницах в социальных сетях посты в лучших традициях российской пропаганды... У меня такое ощущение, что под Киево-Печерской лаврой, по словам Андрея, уже стоят краны с большими такими камнями и готовы уничтожать Киево-Печерскую лавру. Андрей, мы с тобой незнакомы, но приди и своими глазами посмотри, что с лаврой все хорошо. А, ты ведь не можешь, потому что ты же далеко, из Москвы не доедешь теперь в Украину", – прокомментировал Демин.

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