Денис Повалий открестился от мамы, развлекавшей россиян на День победы, и поделился личной историей о войне

Сын украинской певицы Таисии Повалий по имени Денис открестился от матери, развлекавшей россиян в День победы украинской "Піснею про рушник" на главном пропагандистском телеканале. Он заверил, что это "ее история", и поделился личной трагедией из-за войны.

Оказалось, что семья Повалий испытала на себе все последствия Второй мировой, раскулачивание, убийство "советами", ранения во время боевых действий и т.д. Об этом Денис Повалий рассказал в Instagram. Впрочем, как можно заметить, его мать все равно считает, что войну нужно поддерживать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Не надо только о маме сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история и я к ней отношения не имею", – написал автор, предусмотрев хейт по поводу выступления украинки на пропагандистском концерте.

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Рассказывая о том, какие трагические события в прошлом веке пережила его семья, он выразил непонимание, почему День победы отмечают с такой помпезностью, если его сопровождали множество ужасающих событий.

"Моя бабушка Нина в двухлетнем возрасте сидела в окопе под дулом нацистского пистолета, ее отец Даниил с войны не вернулся. Отца другой бабушки Ангелины, которая была почти на 20 лет старше, уничтожили при приходе советской власти. Мой отец Володя отправился на войну в Афганистан", – поделился сын Повалий.

Он также добавил, что будущее на фоне сегодняшних событий кажется туманным, однако Денис Повалий якобы продолжает "верить в людей" и надеяться, что война в Украине закончится.

"Пойду напьюсь в память о деде с ранением в бедро. Партизан. Никакого бряцания оружием у нас в семье не было, ни одного пистоля или ножа. Тихонько наблюдали за парадом. Никакого осуждения ОУН-УПА не помню. Только рассказы бабушки о раскулачивании и убийстве ее отца "советами", – поделился автор поста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Таисия Повалий 9 мая в Кремле исполнила "Пісню про рушник". Верхом цинизма стало изображение желтых полей и голубого неба за ней, в то время как вокруг все украсили георгиевскими лентами и советской символикой.