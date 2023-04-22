Савлепов заявил, что развелся с актрисой Ириной Горбачевой, которая остается в Москве

После того, как российская актриса родом из Мариуполя Ирина Горбачева засветилась на Московском кинофестивале, напомнив тем самым о своем игнорировании полномасштабной войны, в сети стали активно обсуждать, а не развелась ли часом звезда кино с известным украинским музыкантом, солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Они уже давно не публиковали совместных фотографий, а пока Горбачева красуется на красных дорожках в стране-террористке, исполнитель активно помогает ВСУ и всячески способствует приближению победы Украины.

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ТСН обратились за комментарием к Савлепову. Тот подтвердил догадки фанатов. Впрочем, он не уточнил, развелся ли с Горбачевой официально, однако сообщил, что последние полгода совсем не общался с ней.

"Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание", – ответил музыкант журналистам.

Отметим, об отношениях актрисы и певца стало известно в августе 2020 года, а уже меньше чем через год, в июле 2021-го, пара сыграла скромную свадьбу в Турции. Предложение Савлепов сделал любимой необычным образом – во время телефонного звонка.

Но после 24 февраля 2022-го отношения супругов, вероятно, испортились на почве политичесаких разногласий. Причем сразу после полномасштабного вторжения Горбачева обратилась к публике с заявлением, что отменяет свои концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Однако даже тогда она не осмелилась назвать войну "войной", а вместо этого написала – "происходящая ситуация". Впрочем, сейчас актриса показала свое истинное отношение к Украине, которую ранее неоднократно называла родной, ведь родилась в Мариуполе и какое-то время жила в Киеву. Горбачева засветилась на Московском кинофестивале, где радо расхваливала "великую русскую культуру".

Тем временем Савлепов в составе группы Quest Pistols, участники которой объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине, регулярно дает благотворительные концерты. Музыканты также перевели ряд своих русскоязычных хитов на украинский язык. Речь идет о культовом треке "Я твой наркотик", а также песне "Ты так красива".

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