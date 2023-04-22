Актриса из Мариуполя и супруга солиста Quest Pistols Ирина Горбачева засветилась на Московском кинофестивале. Фото

Ирину Горбачеву считают российской актрисой театра и кино, хотя родилась она и до 9-ти лет жила в Мариуполе. Артистка всегда тепло отзывалась об Украине, тем более, что ее супруг – популярный украинский музыкант, солист группы Quest Pistols Антон Савлепов. Впрочем, после начала полномасштабной войны Горбачева замолчала, а недавно и вовсе засветилась на Московском кинофестивале, где гордо прославляла "великую русскую культуру".

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Снимками с красной дорожки в Москве актриса поделилась на личной странице в Instagram. В комментариях некоторые подписчики решили поинтересоваться, как так получилось, что Савлепов активно поддерживает Украину, собирает деньги для ВСУ и переводит старые хиты Quest Pistols на родной язык, а его супруга, уроженка многострадального Мариуполя, продолжает спокойно жить и работать в стране-террористке.

Известно, что многие российские актеры проигнорировали открытие фестиваля, и, как сообщил программный директор события Иван Кудрявцев, не смогли приехать в связи с "международно-политическим контекстом". Горбачева в этот список, как можно догадаться, не входит.

"Вчера было открытие Московского Международного Кинофестиваля в рамках которого показали фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Ух... Так много хочется сказать и помолчать. Это невероятно сильное кино! Я бы назвала его трагикомедийная катастрофа. Давно так не переживала за героев в кино. Каждый артист на своем месте, каждый история и глубина. Всем создателям поклон и благодарность!" – написала комплиментарный текст актриса под кадрами с красной дорожки.

Что интересно, сразу после полномасштабного вторжения Горбачева обратилась к публике с заявлением, что отменяет свои концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Однако даже тогда она не осмелилась назвать войну "войной".

"Друзья! В связи с происходящей ситуацией мы отменяем наши концерты в Питере и Москве", – писала тогда артистка.

Сейчас же Горбачева делает вид, что ничего не происходит. С Савлеповым она, к слову, фотографий давно не публиковала. Некоторые фанаты даже предполагают, что знаменитости больше не вместе.

Напомним, участники группы Quest Pistols объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине. Они уже перевели ряд своих русскоязычных хитов на украинский язык. Речь идет о культовом треке "Я твой наркотик", а также песне "Ты так красива".

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