Экс-солист украинской группы Quest Pistols женился на российской актрисе

Украинский музыкант, певец, солист группы "Агонь" Антон Савлепов тайно женился на российской актрисе Ирине Горбачевой. Влюбленные строили отношения на расстоянии в течении года.

Радостной новостью пара поделилась в интервью YouTube-каналу "А поговорить?". Ирина показала обручальное кольцо и сказала, что когда у них с избранником зашел разговор о торжестве, то ей захотелось сделать все как в фильмах (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я столкнулась со всеми шаблонами: хочу единорога, хочу стоять в арке, меня ведет отец, на мне длинная фата. Все стоят и плачут. Мне хотелось поделиться своей радостью, но не со всеми", — рассказывает актриса.

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Влюбленные сыграли свадьбу в июле. Пара не стала устраивать пышный праздник с кучей родственников, а пригласила самых близких.

Интересно, что Антон Савлепов сделал предложение необычно. Он признался, что сказал об этом по телефону.

"Когда вернемся в Киев, можем и пожениться". Она ответила: "Ты что, сейчас предложение делаешь?". И тут я задумался! Я не учел другого человека. Для меня это сделать было проще, но тут тонко чувственная девушка – эмоциональная и местами ранимая", – рассказывает Савлепов.

К слову, пара познакомилась на вечеринке у общего друга, но тогда им пообщаться не удалось, а Ирина вовсе не запомнила Антона. Вскоре они стали сотрудничать во время съемок клипа группы Quest Pistols. Однако чувства зародились не сразу, а только после съемок второго клипа.

Коротко о знаменитостях:

33-летний Антон Савлепов – экс-участник группы "Quest Pistols", а ныне солист дуэта "АГОНЬ". В 2016 году судил вокальное шоу "Х-фактор". Самые известные хиты группы "Опа Опа", "Бомба" "Тебе 20".

33-летняя Ирина Горбачева родом из Мариуполя. Она является лауреатом театральных премий "Золотая маска", "Ника" и "Золотой орел". Также известность девушке принесла роль в сериале "Чики".

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