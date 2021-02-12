Как по-настоящему зовут Деми Мур, Элтона Джона и Николаса Кейджа: эти имена помнят только их родители

Возможно, вы не вспомните ни одного фильма с Деметрией Джин Гайнес и ни одной легендарной песни Рэджинальда Кеннета Дуайта. А вот с Деми Мур вы, скорей всего, видели немало кинокартин, а хиты Элтона Джона знаете наизусть.

Не секрет, что многие знаменитости отказываются от имени, данного им при рождении, и выбирают более яркое и запоминающееся. OBOZREVATEL покопался в биографиях известных актеров и исполнителей, которые сменили имя и фамилию.

Настоящее имя Деми Мур – Деметрия Джин Гайнес, и ей пришлось от него отказаться по понятным причинам. Псевдоним актрисы сложился сам еще до того, как она стала знаменитой. Так, Деметрию близкие называли сокращенно и ласково Деми, а первым мужем актрисы был малоизвестный актер Фредди Мур, чью фамилию актриса так и не сменила по просьбе продюсеров.

Марк Винсент (настоящее имя актера) придумал себе псевдоним в 17 лет, когда поступил в колледж. Уже из-под пера студента колледжа Хантер на факультете английской словесности появлялись первые сценарии, подписанные именем Вин Дизель. Как-то в интервью актер признался, что его имя ему всегда казалось слишком пафосным и вообще не нравилось. А словосочетание "Вин Дизель" пришло в голову актеру случайно.

Певец долго пробивался в мир шоу-бизнеса и сам придумал себе псевдоним, поскольку понимал, что его настоящее имя (Рэджинальд Кеннет Дуайт) труднопроизносимо. Элтон Джон "родился" благодаря слиянию имен двух его кумиров – джазового музыканта Элтона Дина и блюзового исполнителя Джона Болдри.

Певица итальянского происхождения Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта придумала себе псевдоним в самом начале карьеры, как и Элтон Джон. Причиной тому стали трудности произношения. Помог с новым именем ее продюсер, по всей видимости, фанат группы Queen и Фредди Меркьюри. Леди Гага "появилась" благодаря производному от песни "Radio Ga-Ga".

Николас решил поменять свою фамилию Коппола до того, как начал строить актерскую карьеру. А все потому, что Николас не хотел, чтобы общественность знала о его родстве с известным режиссером Френсисом Фордом Копполой. Так, фамилию Кейдж позаимствовал у своих кумиров, которыми увлекался с юных лет. Это герой комиксов Люк Кейдж, которого знают практически все американцы поколения Николаса, и известный композитор Джон Кейдж.

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