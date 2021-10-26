Кошевые, Кравец и Казанины: самые крепкие браки звезд "Квартал 95". Фото

Студию "Квартал 95" основали 18 лет назад, и с тех пор главный актерский состав почти не изменился. Звезды из "Квартала" уже давно породнились зрителю не только благодаря своему искрометному юмору, но и крепкими дружескими и семейными отношениями.

Однако 25 октября стало известно, что юморист Александр Пикалов разошелся с супругой после 18 лет совместной жизни. OBOZREVATEL решил рассказать о самых продолжительных браках в "Квартале 95", которые не собираются разочаровать поклонников своим разводом.

Степан и Наталья Казанины – 28 лет

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Комик Степан Казанин встретил будущую жену Наталью на университетской вечеринке. Через пол года отношений, в 1993-м, влюбленные поженились. В то время они еще оба были студентами первого курса: жениху было 18 лет, а невесте – 17. Пара воспитала вместе двух сыновей – Степана и Петра.

Это самый продолжительный брак в истории студии "Квартал 95".

Елена и Сергей Кравец – 19 лет

Юмористка Елена Кравец познакомилась с будущим мужем Сергеем еще учась в криворожской школе, но начала встречаться уже в университетские годы. Интересно, что в юности они вместе играли в КВН, и это их сблизило.

Муж единственной актрисы "Вечернего квартала" сейчас является креативным автором студии "Квартал 95". Супруги воспитывают старшую дочь Марию и 5-летних близнецов Ивана и Екатерину.

Владимир Зеленский и Елена – 18 лет

Президент Украины и основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и познакомился с Еленой также в Криворожской школе. И их отношения тоже завязались во время учебы в университете. До того как жениться в 2003 году, пара встречалась восемь лет. Предложение руки и сердца любимой Зеленский сделал в кинотеатре. Они сейчас воспитывают дочь Александру и сына Кирилла.

Отметим, что первая леди до сих пор работает автором в "Квартале 95".

Валерий Жидков и Мария – 18 лет

Стендапер Валерий Жидков познакомился с Марией в 1997 году в университете. Они долгое время встречались, а поженились только в 2003 году. Звезда "Квартала 95" редко рассказывает о подробностях личной жизни. Известно, что пара воспитывает двух дочерей.

Юрий Корявченков и Татьяна – 17 лет

Народный депутат Украины и бывший актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков познакомился с Татьяной на свадьбе у друзей. Через полгода они начали жить вместе, а спустя год – расписались. Сейчас пара воспитывает троих детей – Андрея, Маргариту и Марианну. Жена работает помощницей мужа в Верховной Раде.

Евгений и Ксения Кошевые – 14 лет

Украинский комик, ведущий и актер Евгений Кошевой познакомился с женой Ксенией в ресторане и больше не смог оторвать от нее взгляд. Будущий шоумен сначала не поразил танцовщицу балета Freedom, поэтому долгое время завоевывал ее сердце цветами и признаниями в любви. Их свадьба состоялась 7 июня 2007 года,

Сейчас пара воспитывает двух дочерей Варвару и Стефанию. В 2017 году они громко отпраздновали годовщину и обвенчались в церкви.

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