Зеленский рассказал, как смотрит и реагирует на шутки "Вечернего квартала"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него нет времени смотреть шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95", совладельцем и художественным руководителем которой он был до того, как возглавить государство.

Об этом он сказал в эфире программы "Світське життя", когда ведущая Екатерина Осадчая спросила президента, до сих пор ли он отслеживает то, что происходит в проекте.

Зеленский подтвердил, что в начале его президентства бывшие коллеги действительно интересовались его мнением о тех или иных моментах шоу и он отвечал им. Однако сейчас президент не располагает временем для просмотра "Вечернего квартала"

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"С самого начала они меня спрашивали, как я думаю, да, я что-то отвечал. Я, к сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть "Квартал", нет времени, скажу честно. Но когда я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет, и все", – сказал Зеленский.

Как известно, два года назад актриса "Вечернего квартала" Елена Кравец в программе "Світське життя" рассказала, что Зеленский продолжил участие в работе "Студии 95" и не покинул все рабочие чаты. По словам Кравец, на тот момент президент "все проверял" и "вычитывал тексты".

При этом пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в эфире той же программы сообщила, что глава государства не имеет влияния на работу "Квартала".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Кравец рассказала, что она и первая леди Елена Зеленская остаются близкими людьми. Хотя сейчас они меньше общаются, продолжают идти по жизни, держась за руки.