Пикалов из "Квартала 95" развелся с женой после 18 лет брака

Украинский юморист, сценарист, один из ключевых актеров студии "Квартал 95" Александр Пикалов объявил о разводе. Мужчина вступил в брак с Ириной Пикаловой (девичья фамилия Михайличенко) еще в 2003 году и воспитывает общего 15-летнего сына Михаила.

Неожиданное признание о личной жизни художественный руководитель "Женского квартала" сделал в интервью "УП". Он не раскрыл деталей и не сказал, когда именно расстался со своей экс-возлюбленной.

Пикалов вспомнил о разводе мимолетом, всего одной фразой, когда отвечал на вопрос о том, улучшилась ли его жизнь после президентства друга, экс-коллеги Владимира Зеленского.

Юморист сказал, что если бы не съемки, то пригласил бы журналиста в свою квартиру – очевидно, чтобы тот увидел ответ на собственные глаза.

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"У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба. Но я сосед Петра Алексеевича через две улицы", – продолжил знаменитость.

Вспомнил о разводе юморист, также говоря о том, как часто видится с президентом Зеленским.

"Редко. Есть праздники. Вот последний раз его видел на дне рождения жены". "Вашей жены?" – спросил журналист. "Какая была у меня", – ответил Пикалов.

Александру Пикалову 45 лет. Родом он из Кривого Рога. Карьеру юмориста начал в студенческой команде КВН, а в 1998-м перешел в команду "95 квартал".

Его бывшей жене Ирине, исполнительному продюсеру "Студии Квартал 95", 42 года.

Пара познакомились в Доме пионеров, где мужчина работал дворником и сторожем, а Ирина пришла на концерт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2020 году Пикалов переболел коронавирусом. Он сказал, что во время COVID-19 чувствовал себя так, будто его "сбила машина".