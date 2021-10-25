Как выглядит Ирина Пикалова – бывшая жена звезды 'Квартала 95'. Фото

Украинские СМИ всколыхнула новость о том, что актер "Квартала 95" Александр Пикалов развелся после 18 лет брака с Ириной Пикаловой. Бывшие влюбленные продолжают воспитывать общего сына – 15-летнего Михаила.

О разрыве упомянул сам комик в эксклюзивном интервью Українській правді, не углубляясь в подробности. OBOZREVATEL вспомнил, как выглядит экс-супруга шоумена и несколько интересных фактов из их супружеской жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как сообщал блог Muzh-Zhena в 2016 году, пара впервые познакомилась, когда Ирина Пикалова (девичья фамилия Михайличенко) училась в 9 классе. Школьница пришла в театр миниатюр "Безпризорник", руководителем которого был Александр.

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Чуть позже товарищ актера пригласил его на двойное свидание с двумя девушками, одной из которых оказалась будущая жена артиста.

Отношения пары развивались очень стремительно, поэтому уже скоро они стали жить вместе с родителями Ирины. После основания "Квартала 95" и переезда мужчины в столицу молодые люди официально узаконили свои отношения.

Церемония прошла в кругу самых близких друзей и родственников. Александр не сразу зарабатывал достаточно денег, чтобы снимать квартиру для себя и жены, поэтому девушка переехала в Киев только через полтора года.

В 2006 году у супругов родился сын Михаил. Отец признался, что с 3 лет он уже интересовался гонками "Формулы-1" и с удовольствием проводил свободное время в компании мотоциклов.

Судя по фото, которые выкладывает экс-возлюбленная Александра Пикалова, она активно занимается спортом и держит в тонусе свою фигуру.

Сообщалось, что Ирина работала в составе команды "Квартала 95" и часто ездила на гастроли с мужем. У 42-летней женщины хватает времени на работу и воспитание сына.

Ирина обожает своего сына и часто путешествует с ним по разным странам.

Напомним, что OBOZREVATEL писал о новом интервью Александра Пикалова, в котором он оговорился о разводе. Артист сказал, что оставил дом бывшей жене.