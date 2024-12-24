Звездный бейби-бум: кто из известных украинцев стали родителями в 2024 году

2024 год стал особенным для многих украинских знаменитостей, ведь он подарил им самое ценное сокровище – новую жизнь. Полномасштабное вторжение для многих не послужило поводом отказаться от мечты – родить еще одного ребенка. Для кого он стал первый, а для кого – четвертый.

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Выдающимся этот год стал также звездным пополнением семей путем усыновления, например у супругов Мирошниченко, в семействе которых двое собственных и двое названых детей. OBOZ.UA сделал итоги года и собрал, кто из знаменитостей стали родителями.

Александр Усик

В январе Александр Усик стал отцом в четвертый раз. У него родилась дочь Мария, которую некоторое время скрывали от публики. Сейчас боксер вместе с женой Екатериной воспитывают двух сыновей и двух дочерей.

Лилия Ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий впервые в марте стали многодетными родителями. У супругов родилась третья дочь, которую назвали Аделиной. Уже через несколько дней после родов ведущая вышла на работу, однако много времени проводит с самым маленьким ребенком, но не забывает о старших – Диане и Полине. Все девочки почти ежедневно появляются в соцсетях Лилии Ребрик.

Виталий Козловский

В апреле певец Виталий Козловский впервые стал отцом и впервые рассказал, что в отношениях со своим концертным директором Юлией Бакуменко. У пары родился сын, по имени Оскар. Бакуменко рассказывала, что переживала перед родами из-за опыта своей матери. "У моей мамы история родов походила на фильм ужасов и пыток. Поэтому я где-то подсознательно боялась ее повторить", – отмечала она.

Джамала

Джамала родила третьего сынишку, которого назвали Алимом, в мае. Интересно, что еще накануне, 23 мая, артистка выступала на сцене Национальной музыкальной премии YUNA 2024. "Дал маме выступить с оркестром, потому что мама обещала и не могла подвести. Принять награду, сказать речь, доехать домой, ну а тогда уже можно и в роддом", – писала Джамала.

Иванна Онуфрийчук

Телеведущая Иванна Онуфрийчук, сейчас живущая в Швейцарии, в мае впервые стала мамой. У нее и мужа-иностранца родился сын Адам. В начале декабря она также раскрывала, что у ребенка есть украинское гражданство и он уже получил свой первый загранпаспорт.

Даша Евтух

Блогер и звезда "МастерШеф" Даша Евтух тоже впервые стала мамой в мае. Новорожденную дочь назвали необычным именем, которое ассоциируется с древнегреческой богиней права и справедливости – Фемидой.

Инна Мирошниченко

Инна и Тимур Мирошниченко в июне удочерили девочку. Сейчас пара воспитывает четверых детей: кровных 6-летнюю Мию и 5-летнего Марка, а также названых 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину. Инна Мирошниченко много рассказывала о тяжелой адаптации девочки, которая в этом году пошла в первый класс. Но, несмотря на сложности, супруги все же готовы к пятому ребенку в семье.

Наталья Татаринцева

Июль для супругов танцовщиков Евгения Кота и Натальи Татаринцевой стал особенным. У них на свет появилась долгожданная дочь, которую назвали Лелей. С тех пор прошло уже 5 месяцев, но, несмотря на тяжелый процесс и восстановление после родов, молодая мама с уверенностью планирует во второй раз рожать в будущем. Пара также не исключает, что может усыновить ребенка.

Макс Чмерковский

Украинско-американский танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский в июле в третий раз стал отцом. У супругов родился сын, которого назвали двойным именем – Милан Максим.

"Его официально выселили из мамы, и он очень милый! Мы хотели бы сообщить вам, что мама и малыш чувствуют себя прекрасно, а роды заняли около 47 секунд! Ровно одна потуга!" – делился тогда танцор.

Юлия Верба

21-летняя блогер Юлия Верба в конце сентября впервые стала мамой. Свою дочь она назвала Розой. Об этом имени она мечтала давно и, призналась, что была бы не против, если бы когда-нибудь так родители назвали ее. Юлия Верба стала одной из немногих блогеров, которые на свою выписку из роддома не приглашали массовое количество людей.

Лиза Глинская

41-летняя звезда "МастерШеф" Лиза Глинская в октябре родила двух дочерей, но почти до последнего скрывала свою беременность, особенно пол и имя. Только через два месяца после их рождения она вышла в соцсети и рассказала счастливое известие.

Владимир Остапчук

В декабре Владимир и Екатерина Остапчук стали родителями. Для жены шоумена это первая беременность, в то время как для самого ведущего – третий ребенок. У пары родился сын, которого назвали Тимофеем. Всю беременность Екатерина рассказывала детали о своем положении, а сейчас показывает уход за малышом, которому еще нет полмесяца.

Анна Сагайдачна

Семья звезды "Крепостной" Анны Сагайдачной 12 декабря увеличилась на еще одного человека. У сына Тимура, рожденного от первого брака актрисы, появилась сестричка. Имя дочери знаменитость не раскрывает, однако уже на 12 день после рождения она показала свою фигуру почти без округлого животика.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядят четверо детей Александра Усика, которых он воспитывает с любовью всей своей жизни. Супруги вместе уже около 20 лет и прошли через испытания славой и воспитанием потомков.

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