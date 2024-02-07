'Вошел в кабинет – и упал замертво'. Светлана Белоножко – о коварстве болезни, которая одолела ее мужа, и последнем разговоре с ним

Жена народного артиста Украины Виталия Белоножко, который ушел из жизни в начале января, рассказала о вероломной болезни мужа и призналась, о чем ныне жалеет единственный внук Белоножко, тоже Виталий.

В интервью OBOZ.UA народная артистка Украины Светлана Белоножко поделилась сокровенным, что не успела рассказать Виталию. А также объяснила, почему не обсуждала с мужем вопросы наследства.

– Светлана, примите наши самые искренние соболезнования. Прошу, расскажите, произошедшая трагедия – это и для вас очень внезапно? Или Виталий болел, а об этом не рассказывали?

– Когда артист немного болеет, об этом не говорят публично. Нас всегда хотят видеть красивыми, крепкими. А кто же будет рассказывать о болезнях? У Виталика был сахарный диабет. Он лечился долгое время, принимал лекарства, проходил обследования. Но это очень коварная болезнь, съедающая все внутри. У нас у многих знакомых такой диагноз. Один наш товарищ пришел утром на работу, зашел в кабинет – и упал замертво, представляете? Но мы никогда не думали, что подобное может произойти с нами. У нас столько планов было...

Меня кто-то спрашивал недавно: "Предчувствовала ли что-нибудь? Говорили ли о наследстве?" Какое наследство?! Мы о планах все время говорили! Думали: вот Победа, возродим наш фестиваль "Мелодия двух сердец", придумали интересную концепцию. Только об этом говорили.

Произошедшее до сих пор не укладывается в голове… После Нового года Виталику стало нехорошо – я вызвала скорую. Забрали в стационар. И вроде бы все шло нормально, лечился. И вдруг мне утром звонит по телефону младший сын: "Мама, сказали, что папа умер. Что это такое?" Я вообще в секунду перестала слышать и видеть. У Виталия не выдержало сердце… Его заводили-заводили – но ничего не могли сделать.

Это так странно, потому что совсем недавно мы были на осмотре у кардиолога, она сказала: "Слабое сердце, но с этим многие живут. Принимайте лекарство". Знаете, у него это сердце было очень доброе, болел за всех. Наверное, такое натруженное, столько всего брал на себя. Утро начиналось с того, что он вслух мучил себя вопросами: "Как это так, что лучшая молодежь умирает на фронте?.." И так каждый день… Его постоянно приглашали выступить, а он: "Вот поправлюсь, закончится война – тогда и спою". Сейчас часто вспоминаю, что, когда выходил на сцену в последние разы, пел так сильно, будто предчувствовал, что больше этого не будет. Я даже говорила: "Виталий, поспокойнее, зачем на разрыв?"

– Он хотел вернуться на сцену?

– Конечно! Но – война, а до этого – пандемия. Я переболела коронавирусом, у него врачи не зафиксировали болезнь. Но имел некоторое время немалые проблемы с легкими, не мог раздышаться. Сам себя поднял на ноги – ходил много часов по улице, занимался дыхательной гимнастикой по Стрельниковой. Пошли к врачу, говорит: "Все хорошо". Он так радовался, потому что легкие – это голос.

Так необычно: его голос оставался сильным всю жизнь, хотя курил с 17 лет. У каждого артиста свои методы унять волнение перед выходом на сцену: у Виталия – сигарета. Все вокруг твердили, что надо бросать, но он не прислушивался. И удивительно – пагубная привычка не влияла на голос. Даже наоборот – чем старше становился, тем более бархатистым делался. Такой тембр – вкусный, насыщенный. Говорила ему: "Нужно еще несколько песен сделать". "Сделаем", – отвечает.

– Как вспоминаете последний разговор с ним?

– Разве понимала в тот вечер, что больше не увидимся? (Плачет.) Я приехала к нему в больницу, говорили об обыденном. "Как там дома?" – "Все хорошо". – "Ты же покорми моих павлинов". – "Не переживай – ты меня всему научил, знаю, что надо делать". С нами были сыновья. Помню, смеялись, вспоминая что-нибудь. Была очень теплая атмосфера.

– В разговоре вы до сих пор говорите о муже в настоящем времени: говорите – "отвечает". Судя по всему, вы еще не приняли утрату.

– У меня такое впечатление, что он все время со мной. Только утром просыпаюсь – зажигаю свечу и молюсь. А когда засыпаю, мне кажется, что кто-то гладит по голове. А я все хочу поймать эту руку – касаюсь волос, а ничего нет… Во снах он ко мне не приходит. Старшие люди мне говорят, что это и неплохо, потому что, по их словам, снится умерший в эти дни тогда, когда что-то идет неправильно. И он хочет подсказать, как нужно сделать.

– Знаете, вас как-то трудно представить друг без друга…

– Я не понимаю людей, которые говорят: "Ну как они еще вместе? Не наскучили ли друг другу?" Да вы что! Я бы еще столько лет с ним прожила! Когда началась война, мы уехали, как многие другие женщины с детьми. Виталик остался здесь. Прошло несколько недель, звонит по телефону: "Света, может, ты уже приедешь?" А мы так тяжело добирались на Закарпатье, трое суток в дороге – никогда этого не забуду. Останавливались на ночевку в сельских домах: нас так тепло принимали, обогревали! Люди у нас золотые, что говорить. Попросила Виталика немного подождать, чтобы прийти в себя. Вернулась я домой через полтора месяца. Приехал за мной младший сын: "Папка без тебя совсем не может…" За всю нашу совместную жизнь только несколько раз мы ездили отдыхать без него, потому что не мог оставить своих птиц.

– Как известно, Виталий Белоножко был чрезвычайным любителем всяческой живности. Как его животные переживают потерю хозяина?

– Сначала не ели и не пили, все время ждали. Кладу птицам есть – зерно, воду, а они отворачиваются. И уходят от меня. А кто-то иногда еще говорит "мозги как у птиц"... Дай бог, чтоб у некоторых людей были такие! И собаки ничего не ели, и рыбки. Все в такой задумчивости. Притихли, смотрят с большим вопросом. Видеть это было очень тяжело. Была бы одна, наверное, сошла бы с ума. Но, слава богу, мне помогают. И сыновья, и внуки, и друзья, и соседи приходят. Я всегда говорила мужу, что нам очень везет на хороших людей. Столько слов поддержки слышу в эти дни, столько доброты чувствую от людей!

– Откуда у вашего мужа такая любовь к братьям меньшим?

– Самое интересное: он же вырос в селе, где не было никаких павлинов и фазанов, как у нас сейчас. Не было аквариумов с рыбками. Да и собаки сидели на привязи, а не бегали по двору, как друзья. Ни у кого из его братьев-сестер не было такой любви к животным, как у него. Родители рассказывали, что, когда был маленьким, увидит кота с раненой ногой – несет домой. Где-то голубь крыло тянет – в хату. Мама вспоминала: двор – как медчасть, всех лечил, обогревал.

Когда мы поженились, Минкульт выделил нам небольшую комнату. А когда забеременела старшим сыном, дали квартирку – тоже очень крошечную. Все крохотное, едва можно развернуться. А он там развел и рыбок в аквариуме, и клетки с птичками под потолком развесил. Я: "Виталик, перья летят в борщ!" А он: "Не страшно. А посмотри, какая красивая птичка!" Из квартиры в квартиру, а затем в дом за нами – и птицы, и рыбки, и собаки. А я и не спорила. Часто говорила: "Если бы не певцом, ты был бы прекрасным орнитологом".

– У вас немалая семья. Как часто собирались вместе?

– На праздники даже приглашать не надо – знают, что встречаемся у нас. Дни рождения – все на месте. Мы старались всегда что-нибудь интересное придумать. Готовлю обычно я. Виталик шутит: "Могу сварить компот и яйца". Некоторое время на нем было приготовление шашлыков, а затем эту миссию взял на себя старший сын.

– Когда узнали, что сын и невестка хотят назвать внуков в вашу честь, какая была реакция?

– Самое интересное, что мы никогда на эту тему не говорили. Когда родился у Георгия и Марины сын, мы приехали, спрашиваем: "А как же назовете?" А они: "Мы уже назвали!" – "Как?" – "Виталием". Муж растрогался: "Благодарю очень". Когда Марина родила второй раз, звонят: "Девочка Светланка". Внуки взяли от всех нас лучшее, а маленький Виталий от деда – особенно. Когда мне нужен совет, звоню ему, он: "Света, это просто".

– Он называет вас по имени?

– И меня, и деда. Никогда об этом не просили, но приятно. Мне кажется, что мы никогда ни детей, ни внуков и не воспитывали, а все они очень достойными выросли. Знаете, как говорится, детей не нужно воспитывать – воспитывать нужно себя.

Внук всегда заходил в дом со словами: "Виталик, привет!" А то бывало, что муж, зная, что приедет Виталик, шел в беседку, закуривал сигарету и ждал его. Впоследствии они садились и разговаривали. А потом начинали что-то чинить во дворе вместе. Внук мне сейчас говорит: "Я не успел рассказать Виталику, как я его сильно люблю". Многое мы все не успели, думала, ну что говорить о любви, это как будто само собой ясно. А нужно было. Сын – и один, и другой – сейчас везет меня куда-то на авто, вижу: слезы катятся. Тоскуют, вспоминают отца. 17 февраля будет 40 дней, как не стало Виталия, – улетит он уже от нас.

– Знаю, что у Виталия было много друзей. Часто наведывались в гости?

– И Аллочка Кудлай, с которой вместе много работали в молодости. И футболист Алексей Михайличенко – он крестный нашей внучки. И Паша Зибров. 11 июня у Виталика день рождения, только утро – уже сигналят машины под воротами. Накрываем во дворе столы. Ну и ко мне 1 сентября – тоже полный двор гостей. Говорим, радуемся, слушаем песни, поем сами – всегда от души у нас все отдыхают. В июне Виталику исполнилось 70 лет. В мирное время я всегда старалась на юбилей придумать для него что-то оригинальное – то кораблик, помню, арендовали и поплыли, то еще что-то интересное. А этот день рождения решили по-семейному, дома. Но приехали поздравить полсотни гостей – не меньше.

– Ого, как свадьба!

– Ну, свадьбу сыну Георгию Виталик сделал на 300 человек. По его заказу машинами везли рыбу, мясо в ресторан – готовьте. Широкой души человек. Думаю, все наелись – и гости, и готовившие. А я говорила: "На здоровье". Младший сын Евгений пока не женат. Любовь была, и большая, – но как-то не сложилось. Он тоже очень добрая душа, грамотный, прекрасно знает языки.

– А правда, что какое-то время вы дружили и с семьей Лихуты и Повалий?

– Нет, близко мы не дружили, работали вместе – да. Сейчас не общаемся. Знаете, многие когда-то ехали на заработки в Москву, как говорила моя бабушка, за длинным рублем. Были такие времена. Но ведь не сейчас, когда случилась страшная беда. И если вы уже не хотите возвращаться, то хотя бы рот свой закройте! Ну разве не так? Не выдавайте такой нелепости. Как вы можете?!

Мне очень грустно это читать – мы вместе выступали не раз. Она младше – мы всегда ее отстаивали с Виталиком, потому что, пока не появился нынешний муж, у нее тяжело все шло. Верит ли Таисия в то, что сейчас рассказывает? Думаю, верит. Допускаю, что ей сильно задурманила голову пропаганда. Ну и страх, конечно. Смотрите, что там делают со всеми, кто не согласен с кремлевской политикой. А возможно, им доплачивают за то, что такое несут, – такой вариант тоже не исключаю.

А деньги для некоторых людей, как мы видим, оказались самым главным фактором. Готовы и родную мать за это продать. Но, по моему мнению, на ее судьбе отразится все, что сейчас делает, прославляя страну, которая нас терзает. Говорит, что то, что сегодня делает Россия, – это спасение для Украины. Мол, страна находится в зомбированном состоянии, а Путин вернет ее к нормальной жизни. Какой бред! Ну ничего, уверена, что еще немного времени – все встанет на свои места. Свет победит тьму.

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