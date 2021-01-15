Как выглядят актеры "Санта-Барбары" спустя годы и что с ними стало

Последняя серия "Санта-Барбары" вышла на экраны ровно 28 лет назад – 15 января 1993 года. Сериал, состоящий из более чем двух тысяч серий, до сих пор считается самой главной мыльной оперы в мировой истории. Он покорил в 90-х годах сердца зрителей как минимум 50-ти стран.

OBOZREVATEL решил узнать, чем сейчас занимаются и как выглядят актеры, которые сыграли центральные роли в культовом телесериале.

Марси Уокер

Марси играла в "Санта-Барбаре" Иден Кэпвелл-Кастильо. Эта роль стала практически единственной в ее актерской карьере. В 2005 году Уокер навсегда ушла из кино. Известно, что сейчас она вышла замуж уже в пятый раз и счастливо живет в маленьком городке в Оклахоме, США. Бывшая актриса также сменила деятельность и стала христианским пастором.

Марси Уокер в молодости и сейчас

Робин запомнилась зрителям по роли Келли. Пожалуй, эта актриса чуть ли не единственная, кто сумел построить завидную кинокарьеру после сериала. Райт засветилась в таких известных картинах, как "Форрест Гамп", "Карточный домик", "Неуязвимый", "Девушка с татуировкой дракона", "Бегущий по лезвию 2049" и "Чудо-женщина". Она была замужем за Шоном Пеном, однако их брак продлился лишь до 2010 года. Сейчас актрисе уже 54 года, но она совершенно не выглядит на свой возраст. Как пишут американские таблоиды, за ее фигуру отвечает звездный тренер Грейс Лэйзенби. Кроме того, актриса придерживается палеодиеты и не употребляет в пищу молочные продукты, зерновые и сахар.

Робин Райт в молодости и сейчас

Николас Костер

Костер на протяжении всех лет снимался в сериалах, но свою популярность обрел именно благодаря "Санта-Барбаре". Несмотря на солидный возраст, а Николасу уже 87 лет, актер не бросил сниматься в кино и заниматься спортом. Любопытно, что Костер женат на россиянке Елене Бородулиной. Девушка была фанаткой сериала и особой поклонницей персонажа Костера. Бородулина решилась связаться с кумиром в Facebook, после чего началось их общение. В итоге россиянка переехала в США и вышла замуж за Николаса, хотя по возрасту годится ему во внучки.

Николас Костер в молодости и сейчас

Нэнси Ли Гран

За свою роль Ли Гран получила дневную премию Эмми. Так, до и после "Санта-Барбары" Гран активно снималась в различных проектах. Сейчас она не замужем, однако, у нее есть дочь. Также известно, что Нэнси посвящает все время благотворительной деятельности и защите прав ЛГБТ, а в свои 64 актриса выглядит так же свежо, как и десятки лет назад.

Нэнси Ли Гран в молодости и сейчас

Робин Маттсон

Исполнительница роли Джины Кэпвелл выиграла пять премий "Дайджеста мыльных опер". Маттсон снималась до последней серии "Санта-Барбары" и ни разу не мечтала избавиться от роли Джины. При этом, сразу после окончания сериала актриса больше не появлялась в кино. Однако Робин ушла с головой в кулинарию: стала соавтором книги с рецептами и даже вела тематическое шоу. Сейчас бывшая актриса ухаживает за любимыми кошками и своим садом, полным цветов.

Робин Маттсон в молодости и сейчас

Как сообщал OBOZREVATEL, умер звезда "Санта-Барбары" Питер Марк Ричман. Смерть актера наступила по естественным причинам. Ему было 93 года.