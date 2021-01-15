Який мають вигляд актори "Санта-Барбари" через роки і що з ними стало

Остання серія "Санта-Барбари" вийшла на екрани рівно 28 років тому – 15 січня 1993 року. Серіал, що складається з понад двох тисяч серій, досі вважається найголовнішою мильною оперою в світовій історії. Він підкорив у 90-х роках серця глядачів як мінімум 50-ти країн.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися, що зараз поробляють і який мають вигляд актори, які зіграли центральні ролі в культовому телесеріалі.

Марсі Вокер

Марсі грала в "Санта-Барбарі" Іден Кепвелл-Кастільйо. Ця роль стала, можна сказати, єдиною в її акторській кар'єрі. 2005 року Вокер назавжди пішла з кіно. Відомо, що зараз вона вийшла заміж уже вп'яте і щасливо живе в маленькому містечку в Оклахомі, США. Колишня акторка також змінила діяльність і стала християнською пасторкою..

Марсі Вокер в молодості й зараз

Робін запам'яталася глядачам за роллю Келлі. Ця акторка, либонь, чи не єдина, хто зумів після серіалу побудувати кінокар'єру, гідну заздрості. Райт засвітилася в таких відомих картинах, як "Форест Гамп", "Картковий будиночок", "Невразливий", "Дівчина з татуюванням дракона", "Той, що біжить по лезу 2049" і "Диво-жінка". Вона була одружена з Шоном Пеном, проте їхній шлюб тривав лише до 2010 року. Зараз актрисі вже 54 роки, але вигляд має не на свій вік. Як пишуть американські таблоїди, за її фігуру відповідає зіркова тренерка Грейс Лейзенбі. Крім того, актриса дотримується палеодієти й не вживає в їжу молочні продукти, зернові та цукор.

Робін Райт у молодості й зараз

Ніколас Костер

Костер упродовж всіх років знімався в серіалах, але свою популярність здобув саме завдяки "Санта-Барбарі". Попри солідний вік, а Ніколасу вже 87 років, актор не кинув зніматися в кіно і займатися спортом. Цікаво, що Костер одружений з росіянкою Оленою Бородуліною. Дівчина була фанаткою серіалу та особливою шанувальницею персонажа Костера. Бородуліна зважилася зв'язатися з кумиром у Facebook, після чого почалося їхнє спілкування. Зрештою росіянка переїхала до США і вийшла заміж за Ніколаса, хоча за віком годиться йому в онуки.

Ніколас Костер у молодості й зараз

Ненсі Лі Гран

За свою роль Лі Гран отримала денну премію Еммі. Так, до і після "Санта-Барбари" Гран активно знімалася в різних проєктах. Зараз вона незаміжня, однак, у неї є дочка. Також відомо, що Ненсі присвячує весь час благодійності й захисту прав ЛГБТ, а в свої 64 має вигляд так само свіжий, і десятки років тому.

Ненсі Лі Гран у молодості й зараз

Робін Маттсон

Виконавиця ролі Джини Кепвелл виграла п'ять премій "Дайджесту мильних опер". Маттсон знімалася до останньої серії "Санта-Барбари" і жодного разу не мріяла позбутися ролі Джини. Водночас відразу після закінчення серіалу актриса більше не з'являлася в кіно. Проте Робін занурилася з головою в кулінарію: долучилася до кола співавторів книги з рецептами та навіть вела тематичне шоу. Зараз колишня актриса доглядає за улюбленими кішками та своїм садом, повним квітів.

Робін Маттсон у молодості й зараз

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер зірка "Санта-Барбари" Пітер Марк Річман. Смерть актора настала з природних причин. Йому було 93 роки.