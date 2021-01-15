Умер звезда "Санта-Барбары" Питер Марк Ричман
В пятницу, 15 января, в США умер звезда телесериала "Санта-Барбара" Питер Марк Ричман.
Мужчина сыграл в известной мыльной опере роль Си Си Кэпвела. Американскому актеру было 93 года, сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, Ричман скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Смерть наступила по естественным причинам.
Кроме Санта-Барбары, актер снялся в фильмах "Черная орхидея" и "Голый пистолет 2 ½: Запах страха". Также Ричман снимался в сериалах "Беверли-Хиллз 90210", "Звёздный путь" и "Династия".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сериалу "Санта-Барбара" исполнилось 36 лет. мы сравнили, как изменились актеры за это время.