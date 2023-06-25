'С меня хватит': Иосиф Пригожин вышел на связь после ажиотажа вокруг его фамилии и мятежа в РФ

Продюсер-путинист и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин вышел на связь после мятежа в России, который устроил лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Россияне, которые ничего не смыслят в политике и в лицо не знают своих "героев", решили, что на Москву шел продюсер во главе "зеков".

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Более того, бестолковые редакторы разных российских telegram-каналов начали постить мемы с Пригожиным, вводя читателей в заблуждение. Реакцией на это муж Валерии поделился в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Продюсер опубликовал скриншоты постов и сообщений, в которых упоминали его с женой. Он пошутил, будто икал в течение всего дня.

"Ну и день вчера выдался. С меня хватит! Беру фамилию жены", – написал Иосиф Пригожин. Кстати, настоящее имя исполнительницы – Алла Перфилова.

Интересно, что "патриот" Пригожин во время мятежа отмалчивался и отдыхал у водопада. Очевидно, смелости поддержать своего любимого диктатора у него не хватило.

Напомним, певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин не выступили против войны в Украине. Более того, во время путешествия в Израиль артисты оправдались перед россиянами за свое отсутствие в РФ и заверили, что не будут покидать Москву.

Как известно, в марте 2023 года разгорелся скандал, когда в сети обнародовали телефонный разговор продюсера Иосифа Пригожина и олигарха-миллиардера Фархада Ахмедова, в котором они критиковали президента РФ Владимира Путина. В своем оправдании Пригожин объяснил, что видео было создано нейросетью.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что скандальный зять Шойгу Алексей Столяров резко изменил планы из-за мятежа в РФ и решил поехать "по делам" в Дубай. Однако через несколько часов после своего заявления подчеркнул, что его хотели подставить, и сейчас он находится в Нижнем Новгороде. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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