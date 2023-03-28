Есть несколько деталей, которые невозможно подделать: почему слитый в сеть разговор Пригожина и Ахмедова реальный

В сети не утихают споры о том, реален ли телефонный разговор продюсера Иосифа Пригожина и олигарха-миллиардера Фархада Ахмедова, в котором они критиковали президента РФ Владимира Путина. Есть несколько деталей, которые невозможно подделать, – именно они указывают на подлинность разговора.

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Об этом в Twitter написала бывший муниципальный депутат из Москвы Люся (Людмила) Штейн. Девушка в мае 2022-го сбежала из-под домашнего ареста и покинула РФ, а недавно против нее возбудили уголовное дело за распространение "фейков" о ВС РФ.

"Подлинность записи пригожина-ахмедова подтверждают самые неприметные детали разговора: 1. мандарин 2. пальма 3. самвел 4. галина николаевна 5. солянка", – пишет Штейн.

Разговор Пригожина и Ахмедова начинался с обсуждения "мандарина" и "пальмы". Первое слово – это название отеля в Дубае, а под пальмой подразумевается остров Палм-Джумейра в ОАЭ. В "Мандарине", судя по Instagram Пригожина, он недавно отдыхал с женой.

"По словам йоси, они с женой валерией только заселяются в отель. первое фото оттуда опубликовано 23 января, то есть разговор состоялся тогда же или чуть раньше", – отметила бывшая депутат.

Кроме того, на записи Пригожин обращался к своей теще, Галине Николаевне, значит, она была в Дубае с ними. А в своем Instagram его жена Валерия писала, что счастлива провести каникулы с мамой. Это – еще одно подтверждение подлинности разговора.

После продюсер позвал Ахмедова прилететь к ним из Баку. Однако олигарх отказался, сказав, что 14-15 февраля у него будет готова "солянка" и поэтому ему нужно в Москву.

"Солянкой ахмедов называет старинный особняк на одноименной улице, из-за которого с ним судилась бывшая жена", – объяснила Штейн.

Также в разговоре упоминался некий Самвел, который тогда тоже был в Дубае. Речь шла об армянском бизнесмене Самвеле Карапетяне. Пригожин подписан в Instagram на его жену и дочь – обе они были в Дубае в те же даты, что Иосиф и Валерия.

"Все эти мелочи указывают на то, что разговор реальный, поскольку нужно быть гениями, чтобы выяснить и подделать столько нюансов. И никакие коварные нейроципсо не будут этим заниматься ради компрометации абсолютно неактуальных персонажей", – резюмировала Штейн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Приближенный к Кремлю музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и олигарх-миллиардер и бывший член Совета Федерации РФ Фархад Ахмедов в телефонном разговоре обматерили российского диктатора Владимира Путина. Запись разговора слили в сеть.

– После разгоревшегося скандала Пригожин записал обращение, в котором неумело оправдался из-за разговора с Ахмедовым. Запись он назвал фейковой.

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