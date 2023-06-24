'Верни Ростов!' Россияне атаковали продюсера Пригожина из-за 'похода' ЧВК 'Вагнер' на Москву и выдвинули 'ультиматум'

Граждане Российской Федерации устроили настоящий ад в комментариях под постами продюсера-путиниста и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина. Причиной этого стала одинаковая фамилия с главой ЧВК "Вагнер" и их схожий внешний вид. Буквально за несколько часов страницу артиста завалили комментариями и просьбами остановить мятеж в России. Юзеры, видимо, решили специально "перепутать" Пригожиных и таким образом подшутить.

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Последняя публикация в Instagram 54-летнего бизнесмена за сутки набрала более 3,5 тысячи комментариев. Одни просят музыкального продюсера развернуть колоны техники, которые едут на Москву, и молят о пощаде, другие утверждают, что Валерия хорошо вошла бы в роль первой леди страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Некоторые пишут, что зашли на его страницу, чтобы посмеяться. Также подчеркнули, что у Иосифа еще есть время сменить фамилию, дабы не подвергаться нападкам и шуткам сограждан.

"Верни Ростов!", "Танки на Москву, какой же вы после этого продюсер?", "Пригожин, одумайся, не время для склок", "Пригожин, возьми фамилию жены, пока не поздно", "Иосиф, будь осторожен, никаких сделок с Минобороны, иди до конца! Народ с тобой! Валерия – Первая Леди", "Зачем тебе Ростов, возьми Саратов", "То чувство, когда не понял, о каком Пригожине идет речь", "Ты зачем штурмом на Кремль пошел?", "Зачем вы объявили войну РФ?", "Ты в курсе, что тебе 20 лет светит уголовка, если не успокоишься?", – читаем под постом у Иосифа Пригожина.

Напомним, Иосиф Пригожин продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Кристину Орбакайте многих других. Он организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что скандальный зять Шойгу Алексей Столяров резко изменил планы из-за "мятежа" в РФ и решил уехать "по делам" в Дубай. Однако спустя несколько часов после своего заявления, подчеркнул, что его хотели подставить, и он сейчас находится в Нижнем Новгороде. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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