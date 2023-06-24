Скандальный зять Шойгу резко изменил планы из-за 'мятежа' в РФ и собрался в Дубай: у Пригожина с ним 'особый счет'

Зять министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу Алексей Столяров на фоне последних событий в родной стране решил отменить все ближайшие мероприятия, заявив, что у него появились срочные "дела" в Дубае. Фитнес-блогер предупредил поклонников, что какое-то время будет не на связи, и пожелал им хороших выходных.

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Об этом Столяров сообщил в Instagram. Спустя некоторое время пропагандистские СМИ также начали утверждать – младшая дочь Шойгу Ксения с супругом уже покинули Россию. После Instagram-stories Алексей перестал быть активным в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Друзья, все мероприятия ко Дню молодежи в 16 тонн и Gipsy с моим участием отменяются. Сегодня на связи не буду. В ближайшее время буду с рабочим визитом в Дубае. Всем хороших выходных", – отчитался перед своей аудиторией 33-летний блогер.

Однако через несколько часов мужчина появился в Instagram, уверив, что вся информация о его якобы отъезде со страны – ложь. Он снял видео из Нижнего Новгорода, заверяя, что не собирался и не собирается бежать в ОАЕ, а его stories – это творение недоброжелателей.

"Всем привет, друзья. Ну что, очередная порция дезинформации, фотошопа во многих Telegram-каналах, что я якобы улетел в Дубай. Так вот, я нахожусь сейчас в Нижнем Новгороде. Вот Кремль Нижнего Новгорода (показывает Столяров, – ред). Поэтому, не верьте, пожалуйста, вот этим скринам отфотошопленным. Я в России и ни в какой Дубай не собираюсь", – оправдался муж Ксении Шойгу.

Стоит напомнить, что Столяров у Евгения Пригожина на особом счету. В конце мая глава ЧВК "Вагнер" обратил внимание на беззаботную жизнь детей топ-чиновников РФ. Под горячую руку попал и сам Алексей, который, по словам Пригожина, умеет только "трясти булками в ОАЭ". Досталось и Ксении Шойгу, которая за отцовские деньги открывает кронштадтские форты.

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