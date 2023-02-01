Болдуину предъявили официальное обвинение в убийстве украинки Хатчинс

Американскому актеру Алеку Болдуину во вторник, 31 января, официально выдвинули обвинения в непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс. Напомним, трагедия произошла во время съемок вестерна "Ржавчина" в 2021-м году.

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Об этом пишет Reuters. Обвинения выдвинули также и оружейнице Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала на съемочной площадке.

Ее и Болдуина обвиняют в безрассудном пренебрежении техникой безопасности, которое привело к тому, что выстрел из револьвера убил оператора Хатчинс.

"Окружной прокурор Мэри Кармак-Алтвис выдвинула обвинения после месяцев спекуляций относительно того, есть ли у нее доказательства того, что Болдуин проявил преступную халатность, когда револьвер, с которым он репетировал, выстрелил боевым патроном, который убил Хатчинс", – сказано в сообщении.

Для того, чтобы актер получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, обвинение должно убедить присяжных в том, что он применил огнестрельное оружие не просто по причине халатности, но и из-за безрассудства.

Защита Болдуина от комментариев отказалась, а адвокат Хатчинс считает, что прокурор "совершенно неправильно понял факты и пришел к неправильным выводам".

"Прокуроры могут столкнуться с длительными трудностями, чтобы убедить присяжных в уголовной ответственности Болдуина, поскольку он был уверен, что пистолет безопасен, прежде чем он выстрелил", – считают юридические эксперты.

Ранее мы писали о том, что актеру грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алек Болдуин и семья убитой Хатчинс заключили внесудебное мировое соглашение. Муж украинки заявил, что он не заинтересован в обвинениях или приписывании вины продюсерам и актеру. Работу над фильмом обещали возобновить в начале 2023 года.

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