Обвинения против Болдуина существенно смягчили: сколько светит актеру за убийство Галины Гатчинс

Прокуратура смягчила обвинения против Алека Болдуина в непреднамеренном убийстве, значительно сократив возможный срок заключения для актера. За судьбоносный выстрел, унесший жизнь оператора из Украины Галины Гатчинс, ему грозит 18 месяцев заключения вместо 5 лет.

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Об этом сообщили журналисты Reuters, ссылаясь на судебные документы. Рассмотрение дела еще продолжается.

Окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Алтвис в начале февраля 2023 официально обвинила Болдуина и оружейницу фильма "Ржавчина" Ханну Гутьеррес-Рид в непреднамеренном убийстве. Тогда обвиняемым грозило до 5 лет тюрьмы.

Прокуратура ссылалась на закон, который был принят через несколько месяцев после трагедии, поэтому в прошлую пятницу Мэри Кармак-Алтвис подала измененные обвинительные акты, уменьшив возможный срок заключения.

"Во избежание дальнейших судебных разбирательств со стороны господина Болдуина и его адвокатов окружной прокурор и специальный прокурор сняли дополнение об огнестрельном оружии к обвинениям в непреднамеренном убийстве", – говорится в заявлении.

Максимальный срок, который теперь грозит Болдуину, – 18 месяцев заключения. Однако он еще сможет избежать наказания, если суд признает актера невиновным в непреднамеренном убийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алек Болдуин и семья убитой Гатчинс заключили внесудебное мировое соглашение. Муж украинки заявил, что он не заинтересован в обвинениях или приписывании вины продюсерам и актеру. Работу над фильмом обещали возобновить в начале 2023 года.

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