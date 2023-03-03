Рыжая и с челкой: ''Мисс Украина Вселенная'' Виктория Апанасенко удивила новым имиджем. Фото

Представительница Украины на "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко предстала перед публикой в неожиданном образе. Блондинка показала себя с рыжими волосами и челкой, которой у нее не было ранее.

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Селфи, сделанные после смены имиджа, модель разместила на личной странице в Instagram. Не все поклонники оценили эксперименты с волосами знаменитости.

Тем не менее, как можно понять по описанию к фото, Виктория лишь примерила яркий парик, а свои белоснежные локоны не трогала. Впрочем, мысль перекраситься у "Мисс Украина Вселенная" все же возникла.

"Вечная мука. А не покрасить ли волосы в рыжий?" – написала Апанасенко.

Фанаты поспешили в комментариях дать ответ на вопрос красавицы. Мнения подписчиков разделились. Одни заверили, что модели очень идет челка и темный цвет волос, другие стали на защиту эффектного блонда Виктории.

"Как вам идет! Невероятно эффектно", "Нееет! Ты что, только блонд!", "Срочно нужно съемку в таком образе", "Ты – прекрасна. Но точно нет", "Будешь трогать волосы – лишу короны", "Шикарная", "Супер! Тебе все идет", "Если хочется, лучше пользуйтесь париком", "Блонд и только блонд", – оставляли комментаторы.

Напомним, Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенной" удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном символическом наряде "Воин света" во время демонстрации национальных костюмов. Кроме того, вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф.

Стоит отметить, что Виктории удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виктория Апанасенко призналась, что до последнего верила в человечность своей конкурентки из страны-террористки РФ Анны Линниковой. Красавица из Чернигова предполагала, что россиянка подойдет к ней и без официоза попросит прощения за действия своей родины, однако, как и стоило ожидать, этого не произошло. Подробнее об общении с представительницей России – читайте по ссылке.

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