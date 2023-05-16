'Russia, goodbye': выступление Сердючки в финале Евровидения-2023 вызвало истерику у россиян

В финале Евровидения-2023, которое состоялось 13 мая в Ливерпуле от имени Украины, выступила всенародная любимица Верка Сердючка со своей сценической мамой и шоу-балетом. Во время "Парада флагов" звезда, которую воплощает на сцене Андрей Данилко, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, с которым заняла второе место на песенном конкурсе в 2007-м. Тогда, 16 лет назад, этот зажигательный трек вызвал бурю возмущения у россиян, которым в припеве слышались строки Russia goodbye. Ничего не изменилось и в 2023-м.

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Если раньше Данилко уверял, что в его песне поется именно Lasha Tumbai, то после полномасштабного вторжения текст композиции официально изменился на Russia goodbye. Впрочем, в финале Евровидения Сердючка, которая выступала не в своем серебристом образе с зеркальным галстуком, а в украинской вышиванке, исполнила в припеве сразу два варианта. По крайней мере, именно так услышали зрители. Пропагандистские СМИ тут же набросились на звезду, обвинив в жалкости и хамстве.

Сердючка с начала своей карьеры не дает покоя россиянам. На этот раз полить грязью звезду поспешил "близкий друг" Данилко, промоутер Сергей Лавров. И хотя зажигательная Верка во всю гастролирует по Европе и США с благотворительными концертами, а также активно выступает в Украине, Лавров свято верит, что без России знаменитости стало жить намного хуже.

"Андрей сейчас находится в жалком положении. Он прекрасно понимает, что дорога в Россию ему закрыта навсегда. Тех денег, которые он здесь зарабатывал, нет и больше не будет. Данилко все осознает. И пытается хоть как-то закрепиться в Европе. Потому что на его редкие концерты в европейских городах ходят в основном украинцы. Европейцы его просто не знают. Он понимает, что ему сейчас нужно хоть чем-то брать, чтобы иметь возможность заработка", – выдал путинист.

Самое смешное, что в Европе Сердючку как раз все очень хорошо знают, ведь даже 16 лет спустя она остается одной из самых главных и запоминающихся звезд Евровидения.

Не мог пропагандист оставить без внимания и "мужиков в юбке" на Евровидении, которые так не дают покоя россиянам.

"А что нужно сделать на Евровидении, чтобы о тебе говорили потом в Европе? Мужику или юбку нацепить, или раздеться, или же критиковать Россию. Данилко спел Russia, goodbye, чтобы о нем поговорили, чтобы его обсуждали. Я, кстати, согласен с Марией Захаровой, которая сказала, что жаль, Зеленскому на Евровидении не дали выступить. Он бы составил неплохую конкуренцию участникам. Или бы вместе с Сердючкой пел Russia, goodbaye", – бесится Лавров.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023.Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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