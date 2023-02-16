Российский телеканал вырезал сцены с Верой Брежневой из сериала ''Мажор'': эпизоды потеряли смысл

Украинская певица и актриса Вера Брежнева, которая строила свою карьеру в РФ, в феврале 2022 года осудила действия кремлевского тирана и решила покинуть страну-агрессор. На фоне этого российский телеканал ТВ-3 вырезал из сериала "Мажор" сцены со знаменитостью. После удаления из эпизода артистки история потеряла весь смысл.

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На это обратила внимание российская журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Но она отметила, что на стриминговых платформах серия "Мажора" с участием Брежневой доступна в полной версии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Канал ТВ-3 вырезал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала "Мажор". Певица появилась в 10-й серии 2-го сезона в роли камео, играя саму себя. По сюжету главные герои ведут расследование, которое после вырезанных сцен с Брежневой стало бессмысленным", – говорится в сообщении.

Напомним, Вера Брежнева родилась в городе Каменское Днепропетровской области. В 2015 году она вышла замуж за советского композитора Константина Меладзе. Семья владеет недвижимостью в Москве, Киеве, а также в Европе. Бывшая участница "ВИА Гра" переехала в Италию из России в конце февраля.

Артистка очень переживает из-за драматических событий в Украине. В октябре 2022 года она наконец-то выпустила песню на родном языке под названием "Вишиванка". Генпрокуратура России сразу же попросила проверить трек селебрити на экстремизм.

Как рассказывал недавно OBOZREVATEL, радиоведущий Анатолий Анатолич объяснил, почему он не критикует Веру Брежневу за слова "я не украинская певица". Шоумен считает: позиция знаменитости в прошлом не столь важна, как ее проукраинская деятельность за последний год.

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