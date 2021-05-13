Роскошные дома супермоделей: где живут Кендалл Дженнер, Кара Делевинь и другие. Фото и видео изнутри

Супермоделям не привыкать жить на широкую ногу: золотая ванная, несколько гардеробных комнат, бассейн с панорамным видом на калифорнийское плато – чего еще можно желать от собственного жилища?

OBOZREVATEL решил узнать, в каких особняках живут самые известные мировые модели. Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер и другие звезды подиума похвастались своими роскошными апартаментами.

Жизель Бюндхен

Известная бразильская супермодель Жизель Бюндхен живет вместе с супругом Томом Брэди в роскошном поместье в Калифорнии, Лос-Анджелес. Молодожены купили дом в средневековом стиле в 2009 году за 11,75 млн долларов и в течении пяти лет занимались ремонтом. Сейчас внутри находится 5 спален, 9 ванных комнат, 7 гостиных с 7 каминами, просторные ультрасовременные кухни, библиотека, а также большой тренажерный зал. Интерьер особняка выполнен в стиле французского шато. В комнатах много натурального камня и дерева, плетенной мебели и корзин с цветами. Вокруг дома много зелени – сады с искусственными озерами и водопадами, бассейн с видом на калифорнийское плато и множество цветов и растений.

Эмили Ратаковски

Супермодель за несколько лет до рождения ребенка приобрела недвижимость в Голливуде, в хипстерском районе Эхо Парк. Дом ей обошелся в 2 млн долларов. В особняке есть три спальни, три ванных комнаты, кирпичный камин, веранда, красивый дворик с садом. Также в доме есть кухня, офис, главная спальня с просторным гардеробом и огромными окнами, откуда открывается потрясающий вид. Жилая площадь дома – более 150 кв. м.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер с 2017 года возглавляет список самых высокооплачиваемых моделей мира, поэтому она смогла позволить себе роскошнейший коттедж в Лос-Анджелесе. Многие элементы декора и даже мебели были сделаны на заказ по усмотрению самой Кендалл. Супермодель отдала предпочтение в интерьере природным текстурам, натуральным тонам и удобной мебели. Две спальни из пяти Дженнер перестроила под гардеробные.

Алессандра Амбросио

Особняк супермодели стоит в Санта-Монике, на самом побережье океана. Модель живет здесь со своими двумя детьми: дочерью Анной Луизой и сыном Ноем. Интерьер выполнен в колониальном стиле: сочетание уютной роскоши с нотками экзотики, в центре внимания – обилие текстур и цвета, и, конечно, экзотичные предметы декора. Предметы интерьера Алессандра собирала по всему миру: тут и персидские ковры, и китайские комоды, керамика из Индии, а также египетские люстры.

Кара Делевинь

Дом Кары Делевинь в Лондоне – проект бюро Waldo Works, который соединил в себе эпатаж, свободу и светскость. Дом внесен в список памятников георгианской эпохи. Дизайн дома представляет собой череду помещений, каждое из которых отражает образ жизни хозяйки.

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