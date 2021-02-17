Дома Пьера Кардена, Армани и других культовых кутюрье. Фото и видео изнутри

Замки, виллы и шикарные особняки с историей могут позволить себе не только звезды мирового масштаба.

Кутюрье и дизайнеры одежды зарабатывают столько, что могут приобрести недвижимость, стоимость которой даже сложно подсчитать. Так, Пьер Карден жил в уникальном футуристическом замке, который по праву можно считать памятником архитектуры, а Валентино Гаравани владеет роскошным дворцом, заполненным китайской лакированной мебелью и фарфором. OBOZREVATEL узнал, в каких домах жили и живут создатели мировых брендов.

После своей смерти известный кутюрье оставил миру дом-пузырь Palais Bulles на Лазурном берегу Франции. Его выставили на продажу, однако цена пока не разглашается. Это по праву одно из самых необычных жилых зданий мира. Проект футуристичного дворца сделал венгерский архитектор Антти Ловаг к 1984 году для французского промышленника. Модельер приобрел это поместье площадью 1200 кв. м в 1992 году. В доме есть гостиная с панорамными видами, банкетный зал, 10 спален, амфитеатр на 500 человек. На территории располагаются живописные бассейны и водопады, а площадь сада составляет 8500 кв. метров.

Валентино Гаравани

88-летний патриарх итальянской моды Валентино Гаравани не отказывает себе ни в чем, приобретая исторические замки, римские виллы и огромные яхты. Но один из самых роскошных и любимых особняков известного кутюрье – Замок де Видвиль в пригороде Парижа. Этот дворец был построен еще при Людовике XIII, а интерьер специально для Гаравани обновил звездный французский декоратор Анри Самуэль. Валентино любит излишества и это можно заметить в декоре замка. Роспись, лепнина, пышное убранство, картины на шелке, тысячи всевозможных мелочей украшают большие комнаты.

Шанталь Томасс

Шанталь Томасс – одна из известнейших женщин в мире моды, способная совершить невозможное: вернуть в обиход чулки и корсеты в эпоху феминизма и превратить скучное жилье священника в яркий будуар. У нее есть бутики в Париже и новые магазины по всему миру, но большую часть времени дизайнер одежды проводит в городке Монтань-о-Перш, на северо-западе Франции. Именно там располагается трехэтажный особняк – бывшее жилище священника, которое Шанталь превратила в серо-розовый дом мечты в переходном стиле между эпохой Людовика XVI и ампиром.

86-летний биллионер Джорджо Армани обладает шикарной недвижимостью в самых дорогих уголках планеты. У него есть виллы в Сен-Тропе и на Карибах, особняк в Тоскане и один из самых дорогих пентхаусов в Нью-Йорке.

Вилла на острове Пантеллерия отличается от других домов Армани тем, что стала первой его летней резиденцией. Именитый кутюрье приобрел поместье на острове на юге Сицилии по соседству с Труменом Капоте и Стингом в конце 1970-х. Этот дом легендарного модельера привлекает аскетичным интерьером, который выполнен из натурального камня и необработанного дерева, грубого текстиля и в то же время дорогой лакированной мебели. Также в доме много антиквариата. Кроме того, сами стены выстроены из вулканической лавы и перекрыты куполами.

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