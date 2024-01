Родилась в России и стала вдовой в 28: почему Тина Кароль не празднует день рождения уже 14 лет и как потерпела осуждение из-за ВСУ

В четверг, 25 января, известная украинская певица Тина Кароль празднует свое 39-летие. Впрочем, говорить "празднует" не будет совсем честным, ведь с 25 лет артистка никак не отмечает этот день. Произошло это после того, как ее ныне покойному мужу, продюсеру Евгению Огиру, установили неутешительный диагноз – рак желудка. Во время борьбы с недугом, а также после смерти любимого звезда проводит 25 января в работе – в студии, на съемках или концертах, – но не за праздничным столом.

Видео дня

Как известно, Тина Кароль родилась в пгт Оротукан Магаданской области в РСФСР в инженерской семье. Тогда, правда, ее звали Татьяна Либерман. В день рождения звезды OBOZ.UA решил рассказать, как она отреклась от России, как похоронила любимого мужа в 28 лет и через что несколько раз оскандалилась уже во время полномасштабной войны.

И хотя Тина родилась в России, этнически она полностью украинка – мать и отец артистки из Ивано-Франковска и Черновицкой области соответственно. В Магаданской области маленькая Татьяна жила до шести лет, после чего вместе с родителями вернулась на малую родину матери. В Ивано-Франковске Либерман ходила как в обычную школу, так и в музыкальную. Продолжила образование в КГВМУ им. Глиэра на факультете пения по специальности эстрадного вокала. Также в Киеве заочно окончила факультет менеджмента и логистики Национального авиационного университета.

Свое российское прошлое Кароль никогда не упоминает. В отличие от многих своих коллег, после 2014 года она перестала ездить в Россию с выступлениями.

Одним из самых сложных периодов в биографии народной артистки Украины является, безусловно, смерть любимого мужа. За Евгения Огира Тина тайно вышла замуж в 2008 году, а впоследствии они обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В том же году у пары родился сын, которого назвали Вениамином. Звездную семью называли одной из самых крепких и показательных в отечественном шоу-бизнесе.

Их счастье оборвалось в 2012-м, когда у Огира диагностировали рак желудка. В апреле 2013-го продюсер скончался в больнице. В тот день Кароль должна была выступать перед многотысячной публикой. Прямо перед выходом на сцену ей позвонили и сообщили страшное известие. Несмотря на огромную боль, певица все же вышла к фанатам, ведь была убеждена, что ее муж хотел бы именно этого.

После смерти мужа Тина больше не выходила замуж. Даже официально подтвержденных отношений у нее никогда не было. Впрочем, поклонники все же мечтают снова увидеть звезду искренне влюбленной и счастливой в браке. Именно поэтому ей активно приписывают романы то с молдавским коллегой Даном Баланом, то с бас-гитаристом из команды Антоном Поповым.

Между тем сама Тина говорит о том, что в ее жизни уже есть мужчина, которого она безгранично любит. И это ее сын Вениамин. Парню в ноябре 2023-го исполнилось 15 лет. Он копия своего покойного отца.

Парень иногда может ревновать звездную маму к чрезмерному вниманию со стороны мужчин. Но неудивительно, что Кароль пользуется такой популярностью среди представителей мужского пола. Она имеет безупречную внешность, которую подчеркивает эффектным макияжем, а стройную фигуру – соблазнительными платьями или костюмами. В соцсетях она нередко публикует откровенные, но вместе с тем красивые фото. На них красавица демонстрирует свою сексуальность и женственность.

Сегодня, в свой день рождения, Кароль не изменяет собственной традиции – вместо празднования работает. В частности, артистка запремьерила лирическую композицию "Троянди".

"Этой песней хочу заполнить пустоту в наших сердцах для того, чтобы молчание наконец-то нашло саундтрек и голос. Важны лишь те, с кем можно помолчать, быть "на одной громкости", – написала у себя в соцсетях исполнительница.

Как мы уже заметили, после 2014 года Тина Кароль выбрала родину и перестала ездить в страну-террористку Россию. Ее гражданская позиция стала еще осознаннее после 24 февраля 2022 года. Однако без скандалов за время полномасштабной войны также не обошлось. Один из них связан с коллаборацией певицы с украинским брендом One by One.

Ровно год назад, на свое 38-летие, знаменитость представила первую коллекцию одежды, которую разрабатывала полгода. В линейку вошли трикотажные костюмы, платья, кардиганы и даже колготки, полностью усыпанные аббревиатурой ВСУ. Цель этой коллекции была очень благородная – деньги с продаж передали на закупку термоодежды для женщин-военных. Но к реализации все же возникло множество вопросов. В частности, многим украинцам показалось, что колготки с надписями ВСУ – "это уже слишком". Кароль обвинили в спекуляции на теме войны и патриотизма.

Еще один неприятный инцидент произошел в конце августа 2023 года. Украинский музыкант Коля Серга рассказал, что Тина Кароль якобы отказывается ездить на фронт вместе с "Культурным десантом".

"Кто-то обещал, но не приезжал. Тина Кароль, например. За день постоянно отказывалась. Ну ей страшно было. Я понимаю, что были какие-то причины, но базово – это страх. Возможно, она к госпиталям присоединится", – говорил тогда Серга.

Впрочем, фанатов артистки очень возмутили слова Серги. Они написали сообщение, в котором отметили, что Тина регулярно выступает в самых горячих точках и всеми возможными способами, в том числе и выступлениями на передовой, поддерживает военных.

Ранее OBOZ.UA писал о другой январской имениннице Оле Поляковой. 17 января певица отметила 45-летие. В какие скандалы она попадала за время полномасштабной войны – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!