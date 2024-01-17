От 'королевы ночи' до 'королевы скандалов': как Оля Полякова не хотела перейти на украинский язык, пела для Москвы и дружила с 'хорошей русской'

В среду, 17 января, известная украинская певица Оля Полякова отмечает 45-летие. Фаны любят артистку не только за ее вокал, но и за искренность, открытость публике и, конечно же, эпатаж. Последнее в условиях полномасштабной войны отошло на второстепенный план. "Королева ночи" начала отказываться от чрезмерно ярких образов, в том числе и российских кокошников, долгое время являвшихся ее визитной карточкой. Впрочем, у общества Полякова до сих пор ассоциируется не только с музыкой. Бок о бок с ней всегда шагают скандальные истории.

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После 24 февраля певица испытала немало хейта из-за позиции в языковом вопросе, некоторое время поддерживала нарратив о существовании "хороших русских" и многое другое. OBOZ.UA решил вспомнить некоторые из самых громких скандалов сегодняшней именинницы.

Языковой скандал

После полномашстабного вторжения большинство русскоязычных украинцев сознательно отказались от языка врага и наконец перешли на украинский. Особенно важно было, чтобы это сделали медийные персоны с большой аудиторией, для которой они таким образом становились примером. Если одни представители украинского шоубиза быстро это поняли, то некоторым понадобилось больше времени. Среди других и Полякова, а также ее подруга, известная телеведущая Маша Ефросинина.

В начале июля 2022 года знаменитости попали в громкий скандал, поскольку продолжили снимать совместное YouTube-шоу "Взрослые девочки" на русском. В сети это вызвало шквал хейта. Артисток жестоко критиковали и даже проклинали, доказывая, что публичные люди в публичном пространстве должны говорить исключительно по-украински. Известные женщины тогда объясняли, что на русском им легче "фонтанировать мысли и шутки", но в дальнейшем, продолжая процесс изучения украинского, они обязательно перейдут на родной язык. Этот ответ не удовлетворил разочарованных фанатов. Более того, "набросились" на артисток и некоторые коллеги. Одни предлагали Ефросининой и Поляковой отправиться в Россию, другие – "вправить на место челюсть", третьи – просто оскорбляли.

В конце концов, как мы можем увидеть уже сейчас, и певица, и телеведущая полностью отказались от русского. Сейчас в соцсетях, интервью или на концертах они говорят только по-украински.

Дружба с "хорошими русскими"

Как известно, почти сразу после полномасштабного вторжения Полякова приняла решение вывезти двух своих несовершеннолетних дочерей в безопасное место и отправилась к своей подруге во Францию. Подругой оказалась Ника Белоцерковская – российская журналистка и блогерша, уже много лет живущая в эмиграции. Сразу после полномасштабного вторжения она откровенно осудила путинский режим и поддержала Украину. В конце концов против Белоцерковской в России завели дело из-за так называемой "дискредитации российской армии", а имущество блогерши арестовали. В феврале 2023-го стало известно, что Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам тюрьмы в РФ из-за антивоенной позиции. Поэтому на вопрос, верит ли Полякова в "хороших русских", она всегда приводила в пример свою подругу.

Живя во Франции, Полякова успела дать интервью россиянке Ксении Собчак, что также с критикой встретили украинские интернет-пользователи. Однако еще более громкий инцидент произошел в мае прошлого года. Тогда певица у себя в профиле разместила фото с Белоцерковской и журналистом Александром Невзоровым. Украинцы в комментариях попытались объяснить артистке, что пока в стране идет террористическая война, транслировать свою дружбу с "хорошими русскими" публичной персоне точно не стоит.

"Хороших" среди россиян нет! Война продолжается, и неважно, каким способом они хотят смыть нашу кровь со своих рук… вот слов нет от этого поступка". "Сам факт – их национальность: это уже повод не иметь с ними ничего общего", "Разбираться с хорошими и плохими русскими будем потом, но выставлять такое фото сейчас – дно", – писали это и многое другое комментаторы.

Выступление на скандальной свадьбе

В октябре прошлого года украинское инфопространство всколыхнула новость о пышной свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы Государственного бюро расследований Роксоланы Москвы. Роскошное празднование молодоженов назвали "пиром во время чумы", ведь один только двухметровый торт, по оценкам кондитеров, может стоить больше 100 тысяч гривен. Среди артистов, развлекавших гостей на торжестве, была и Оля Полякова. Когда этот факт стал общеизвестным, на певицу набросились за ее якобы "бессознательную" позицию.

После шквала хейта звезда в конце концов прокомментировала скандал: "Мне очень не нравится вся эта история со свадьбой во Львове. Я эффективно принимаю одно только решение – работать. Работать, делать то, что умею, и помогать насколько могу. А могу я много. Да, моя работа – развлекать людей, и я это делаю. Честно, от души и, да, за деньги, когда их имеют люди. Когда их нет у людей, я тоже работаю: танцую, пою, шучу. Для детей, военных, медиков, раненых. И им это очень нравится. Для меня это награда".

Кроме того, Полякова назвала себя Робин Гудом, ведь ее обвиняли в том, что она взяла деньги у "плохих людей". Вместе с тем, артистка добавила, что перед выступлением не интересуется, откуда у ее заказчиков деньги.

Как писал OBOZ.UA, ранее певец MELOVIN высказался о хейте в адрес своих коллег, который считает необоснованным. В частности, вспомнил артист громкий скандал вокруг Оли Поляковой, а также о гонорарах Маши Ефросининой за новогодние корпоративы. Константин Бочаров (настоящее имя музыканта) убежден, что украинские звезды имеют право выполнять свою работу и зарабатывать за нее деньги, ведь им тоже нужно кормить семьи, обеспечивать команды и, конечно, помогать финансово ВСУ.

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