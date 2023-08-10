'Какая пара!' Тине Кароль приписали новый роман, и это не Дан Балан: этот мужчина рядом с певицей 10 лет. Фото

Известная украинская певица Тина Кароль старается держать личное за семью замками, а на все вопросы журналистов и фанов о потенциальном избраннике отвечает, что "главный мужчина в ее жизни" – это сын Вениамин от покойного Евгения Огира, которого не стало в 2013-м после продолжительной борьбы с раком желудка. Впрочем, от этого слухов о предполагаемых романах 38-летней артистки меньше не становится. Так, в сети заговорили о новом вероятном бойфренде звезды.

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Как известно, самым громким был "роман" с молдавским певцом Даном Баланом. Какие бы теории не строили вокруг этой "пары" поклонники, ни Тина, ни ее коллега слухи о романтических отношениях не подтвердили. Теперь же фанаты стали предполагать, что исполнительница встречается со своим бас-гитаристом Антоном Поповым. OBOZREVATEL расскажет, что о нем известно.

Попов работает в команде Кароль приблизительно с 2012-го. То есть уже около 10 лет он чуть ли не ежедневно находится рядом с артисткой, включая выступления на сцене, репетиции, гастрольные поездки и многое другое.

На фан-странице звезды в соцсетях Попова традиционно поздравляют с днем рождения, который он празднует, судя по датам публикаций, 12 января.

В комментариях поклонники не устают писать, что певица и гитарист красиво смотрятся вместе.

"Какая пара!", "Сдержанный, терпеливый, понятливый... Музыкант с большой буквы", "Красивая бы пара получилась", "Хорошо смотритесь", – пишут комментаторы под общими снимками Кароль и Попова.

Интересно, что слухи о возможном романе артистки с членом ее команды ходят уже не первый год, однако масла в огонь подлил блогер Богдан Беспалов. В своем недавнем видео на YouTube он передал информацию от инсайдеров из сферы шоу-бизнеса, которые уверяют, что Кароль встречается именно с бас-гитаристом. Впрочем, подтверждений этим словам нет. Фанаты лишь анализируют совместные снимки музыкантов, на которых, как им кажется, между мужчиной и женщиной можно увидеть особую связь.

Напомним, ранее Кароль выступала в Молдове и приветствовала маму Дана Балана со сцены. Более того, она назвала коллегу, который был тренером в украинском "Голосе страны" "лучшим мужчиной в мире".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тина Кароль стала голосующим членом престижной премии Grammy. Уже в следующем году она будет выбирать победителей вместе с другими коллегами-музыкантами.

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