Фаны Тины Кароль ответили Коли Серге на упреки о певице и привели доказательства, что она ездила на фронт

Поклонники украинской певицы Тины Кароль отреагировали на заявление украинского воина и музыканта Коли Серги о том, что артистка "съезжала" за день до концертов на фронте. Фанаты звезды привели доказательства того, что она выступала перед бойцами.

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Певец поделился своим опытом сотрудничества с Тиной Кароль на передовой, но сообщество "ФанТина" решило уточнить, что звезда ездила к военным, просто не с Сергой. Такой пост появился на официальной странице поклонников Тины Кароль в Instagram, которая насчитывает более 260 тысяч подписчиков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас в сети гуляет интервью Коли Серги, который говорит, что Тина не ездила с ним к военным. Но она ездила, просто не с Колей. Обычно нельзя разглашать, кто и куда ездил, ведь это сдача дислокации наших защитников... Тина всегда поддерживает военных, наших героев ВСУ, и не раз в своей жизни была в "горячих точках", – написали редакторы страницы в пренебрежительном тоне, искажая имя Коли Серги.

В посте поклонники показали фото и видео выступавшей перед военными звезды. Фанаты певицы обвинили артиста в попытке "похайпить" на имени коллеги и намекнули, что его словам нельзя верить.

"Вот таким как он и верят люди, а потом говорят, что Тина плохая. Сначала надо проверить инфу, а потом что-то говорить, а лучше, если не знаешь, ничего не говорить, чтобы людей не дезинформировать", "Когда Тина ездила к нашим воинам в АТО, то Коля и не думал туда ездить", "Серга никак не нахайпится. То с Лободой, то уже к Тине полез", "Кто такой этот Серга? Что-то я его не знаю и только вижу, как он хайпится", – говорится в комментариях.

Напомним, в недавнем интервью Коля Серга рассказал об опыте сотрудничества "Культурного десанта" с Тиной Кароль. В частности, он сказал, что артистка несколько раз срывала выступления, отказываясь в последний момент.

"Кто-то обещал, но не приезжал. Тина Кароль, например. За день постоянно отказывалась. Ну ей страшно было. Я понимаю, что были какие-то причины, но базово – это страх", – сказал артист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Коля Серга рассказал, как проучил пророссийскую жительницу Дружевки Донецкой области, которой не понравилась шутливая песня об оккупантах.

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