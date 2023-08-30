Коля Серга назвал украинскую певицу, которая отказалась приехать на фронт: обещала и за день 'съехала'

Известный певец и телеведущий Коля Серга, который после 24 февраля встал на защиту Родины с оружием в руках, вместе с "Культурным десантом" приезжает в различные точки фронта, где творчеством подымает дух военных. Музыкант приобщает к этому делу многих своих коллег, однако, как оказалось, соглашаются не все. Так, по словам Серги, побоялась выступать на передовой известная украинская певица Тина Кароль.

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Об этом исполнитель-боец рассказал в интервью на YouTube-канале "Ґрунт". Он не стал осуждать звезду, поскольку предполагает, что ею руководит страх.

Как рассказал Серга, сначала Тина соглашалась поехать на фронт, однако за день до поездки "съезжала".

"Кто-то обещал, но не приезжал. Тина Кароль, например. За день постоянно отказывалась. Ну ей страшно было. Я понимаю, что находились какие-то причины, но базово – это страх. Может быть, она к госпиталям присоединиться", – поделился Серга.

Нашлись среди артистов и те, кто приятно удивил Сергу. В частности, он вспомнил исполнителя Козака Сиромаху, а также певца нигерийского происхождения, лидера группы The ВЙО Мирослава Кувалдина, который воевал на Донбассе.

"Я много кого не знал и у меня в принципе не было какого-то отношения, но, познакомившись, я был очень приятно удивлен, что у нас есть такой человек в Украине. Тот самый Козак Сиромаха. Очень много артистов у нас, которые неизвестные, но мы их находим, они талантливые: уличные музыканты, из театров люди, поэты. Мирослав Кувалдин с "Территории А". Он сейчас в "Культурном десанте", мы его забрали к себе. Он не хотел, был в Донецкой области... Он невероятно трудолюбивый человек. Он очень самоироничный", – поделился Серга.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Серга прокомментировал недавний спич бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича об украинских защитниках, которые вернутся с войны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Зацепило музыканта-воина не то, о чем говорил экс-советник, ведь тема ПТСР действительно очень важна, а то, как он об это говорил и какие формулировки использовал. Так, Арестович заявил, что сегодня военных считают героями, а после окончания войны их будут бояться из-за "гранаты, брошенной к соседям под дверь и стрельбы на парковке за место для авто". Все подробности – в нашем материале.

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