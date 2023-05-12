Роберт Де Ниро впервые показал новорожденную дочь и рассекретил возлюбленную, которая младше его на 34 года. Фото

Недавно стало известно, что 79-летний американский актер, продюсер и режиссер Роберт Де Ниро седьмой раз стал отцом. Об этом он рассказал журналистке во время интервью по поводу выхода своей новой киноленты "Папин уикенд". Как оказалось, у артиста 6 апреля родилась дочь, которую назвали Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро.

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В эфире утреннего шоу CBS Mornings знаменитость признался, что он стал отцом девочки, пишет Independent. Подарила малышку звездному отцу 45-летняя актриса и тренер по боевым искусствам Тиффани Чен. Слухи о романе пары ходят еще с 2022-го, когда их вместе заметили на курорте в Испании (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Родители не стали интриговать поклонников и показали снимок Джии Верджинии. Они отметили, что находятся на седьмом небе от счастья и долгое время планировали рождение ребенка. Маленькая принцесса очень похожа на свою маму. Фото Чен-Де Ниро расчувствовало многих фанатов во время утренней программы.

Разница между первым ребенком звезды Дреной от его первой жены Дайанн Эбботт и седьмой девочкой Джией Вирджинией – 55 лет. Также у него есть сын Рафаэль (46 лет), Эллиот (25 лет), близнецы Аарон и Джулиан (27 лет) и дочь Хелен (11 лет). Мужчина был дважды женат. Состоит ли он в официальном браке с 45-летней Тиффани – неизвестно.

Роберт Де Ниро отметил репортеру: он с возлюбленной задумывается о еще одном наследнике. Также стало известно, что селебрити якобы отказывается платить алименты бывшей жене, заявляя, что у него недостаточно средств.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Один дома" Маколей Калкин второй раз стал отцом. Счастливые родители встретили малыша перед Рождеством. Наследника назвали Карсоном. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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