Никогда не поздно: 79-летний Роберт Де Ниро признался, что в седьмой раз стал отцом

Американский актер, продюсер и режиссер Роберт Де Ниро, которого мы знаем по фильмам "Крестный отец", "Пробуждение", "Славные парни", "Ирландец", ошеломил новостью, что у него родился седьмой ребенок. Об этом журналисты узнали совершенно случайно, когда знаменитость спросили, как это быть отцом шестерых наследников.

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Как передает ET Canada, артист давал интервью по поводу выхода своей новой киноленты "Папин уикенд", премьера которой запланирована на конец мая. Во время беседы репортер сказала: "Я знаю, что у вас шестеро детей...". Однако Де Ниро исправил медийницу.

"На самом деле, семь. У меня только что родился ребенок", – признался актер. Представители звезды подтвердили, что он действительно отец семи детей. Но пока неизвестно, кто стал матерью малыша и какой пол у наследника.

"Мне не нравится нарушать законы и тому подобное. Но иногда у вас просто нет выбора. Любой родитель, я думаю, сказал бы то же самое. Вы всегда хотите поступать правильно с ребенком и дать ему презумпцию невиновности, но иногда вы не можете", – комментирует воспитание детей Роберт.

К слову, селебрити был дважды женат. У него есть двое детей – Дрена (55 лет), и Рафаэль (46 лет) от его первой жены Дайанн Эбботт, двое наследников от второй супруги, стюардессы Грейс Хайтауэр – Эллиот (25 лет), и Хелен (11 лет) и сыновья-близнецы Аарон и Джулиан (27 лет) от бывшей девушки Туки Смит.

Напомним, в марте 2022 года звезда "Крестного отца" осудил полномасштабное вторжение РФ и призвал усилить санкции против страны-оккупанта: "Мы должны что-то сделать, чтобы остановить эту агрессию. Видя происходящее в Украине, вам нужно встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно". Все очень просто. Речь даже не о демократии, а о том, что правильно, а что нет. Я не знаю, как работают санкции и какой ущерб наносят России. Ужасно, что угрожают ядерным оружием. Если его применят, не останется вообще никого".

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что британский актер Дэниел Рэдклифф, который прославился благодаря главной роли в серии фильмов про Гарри Поттера, впервые стал отцом. 38-летняя избранница артиста Эрин Дарк подарила ему наследника в конце апреля.

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