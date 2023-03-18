Звезда ''Один дома'' Маколей Калкин второй раз стал отцом: как выглядит красавица-жена актера. Фото

Известный американский актер Маколей Калкин, который начал свою карьеру в 9 лет, в январе 2023 года второй раз стал отцом. Звездная пара долго скрывала появление на свет наследника. Мальчика, родившегося перед Рождеством, назвали Карсоном.

Видео дня

Данную информацию 17 марта сообщило издание US Weekly, не называя источников. К слову, Маколей Калкин и его супруга, американская актриса и модель Бренда Сонг уже воспитывают одного ребенка. Первенца они встретили в апреле 2021 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Только после рождения первого малыша возлюбленные решили обручиться. Хотя знакомы селебрити с 2017 года. Как сообщили друзья знаменитостей, пара очень влюблена друг в друга и не планировала останавливаться на одном ребенке.

"Они точно хотят больше, чем одного ребенка. Сонг действительно сосредоточена на том, чтобы быть хорошей мамой и уделять детям все свое внимание. У нее есть хорошая система поддержки вокруг нее, они с Маколеем действительно заботливые родители", – сказал инсайдер в марте 2022 года.

Бренда Сонг родилась в городе Кармайкл, расположенном в американском штате Калифорния, 27 марта 1988 года. Ее папа работал преподавателем в школе и являлся представителем редкой азиатской национальности хмонг. Мама, уроженка Таиланда, вела домашнее хозяйство. Супруга Калкина начала актерскую карьеру в возрасте шести лет. Ее первое телевизионное появление было в небольшой рекламе Caesars.

Как писал OBOZREVATEL, недавно известная актриса Линдси Лохан, которая поборола наркозависимость, сообщила о беременности. Голливудская звезда узаконила свои отношения с арабским финансистом Бадером Шаммаси только в июле 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!