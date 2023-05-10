Рита Ора выступила в первом полуфинале Евровидения-2023 с 12-летней украинкой, которая бежала от войны: мощный номер в поддержку Украины

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле прошел первый полуфинал Евровидения-2023, который традиционно сопровождался не только номерами участников, но и выступлениями знаменитых артистов. Так, на сцену вышла, в частности, известная британская певица Рита Ора, которая исполнила попурри из собственных хитов. Перед еврофанами она появилась не сама, а в компании 12-летней украинской беженки Софии из Ровно.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира с конкурса. София – юная украинская танцовщица, которая после полномасштабного вторжения была вынуждена покинуть родной дом и бежать от войны. С семьей она остановилась в Великобритании (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Начался номер с того, что украинка в танцевальной форме играла в мяч среди густых клубов дыма. К ней вышла певица. София сделала несколько утонченных пируэтов вокруг звезды, а затем Ора взяла ее за руку и начала петь свой трек Anywhere.

12-летняя беженка продолжила держать в руках мяч, что, по словам самой Риты Оры, символизировало утраченное детство украинских детей.

"Это София – танцовщица и беженка из Ровно. Она живет в Уорингтоне с 2022 года. Для меня София представляет силу и надежду в эти бурные, трагические и изменчивые времена... Тяжелое положение семьи Софии напоминает мне о невероятном пути, который прошла моя семья, когда я была в ее возрасте, и о том, как я вечно буду благодарна Великобритании за проявленную к нам доброту и сострадание", – рассказывала Ора, которая сама родилась в Югославии в семьей албанцев, так что в детстве также стала переселенкой, вынуждено покинув родной дом.

Номер поразил своей помпезностью. Большой шоу-балет и сама певица зарядили зал мощной энергетикой.

OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следите за всеми ключевыми моментами с нами.

Кто из полуфиналистов прошел в финал – узнайте здесь. А также читайте, как изменились ставки букмекеров после первого полуфинала. Украина, к слову, вновь оказалась на новой позиции.

Где украинцам смотреть второй полуфинал Евровидения-2023 можно узнать по ссылке. А когда состоится грандиозный финал и что о нем нужно знать – читайте в нашем материале.

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