Рики Мартину – 50: как самый красивый человек планеты обрел счастье с мужем и четырьмя детьми

В пятницу, 24 декабря, пуэрториканскому поп-музыканту, актеру и писателю Рики Мартину исполнилось 50 лет. Это один из популяризаторов латиноамериканской музыки на мировом уровне. Кроме того, по версии журнала People, Рики дважды входил в список 50 самых красивых людей мира – в 2000 и 2006 годах.

Узнайте больше фактов из биографии именинника. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

1. Звездное детство

Рики уже в детстве знал, что значит – быть в центре внимания. Он снялся более чем в 10 рекламах для пуэрториканского телевидения. С 6 лет пел в церковном хоре, а в 13 – стал одним из вокалистов группы "Menudo" (для этого мальчик неоднократно приходил на кастинг). С коллективом Мартин в течение 4 лет выступал по всей Южной Америке и выпустил 11 полноформатных альбомов.

Видео дня

В 17 лет артист решает начать сольную карьеру параллельно со съемками в кино. В его фильмографию вошли ленты "Лодка любви" (1985), "Главный госпиталь" (1994), "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" (2018) и другие. Дополнительно Рики служил в театре – ему достались роли в мюзиклах "Отверженные" (1996) и "Эвита" (2012).

2. Расцвет карьеры

Мартин так сильно хотел выпускать собственные песни, что подписал контракт с латиноамериканской студией звукозаписи "Sony Music Entertainment", не ознакомившись с его сутью. В результате он получал 1 цент с каждого проданного диска. Тогда звезду мало интересовали гонорары.

Рики сотрудничал с музыкантами мирового масштаба – Мадонна, Pitbull, Эрос Рамазотти, Кристина Агилера и другие исполнители. Первый англоязычный альбом знаменитости – "Ricky Martin", вышедший в 1991 году, стал золотым в Аргентине, Мексике и Пуэрто-Рико. Позже артист выпустил популярные треки "She's All I Ever Had" и "Nobody Wants To Be Lonely", занимавшие определенное время топовые позиции в Billboard Hot 100.

Далее Мартин записал еще 13 альбомов, пятый из которых – "Ricky Martin" (1999) – один из самых продаваемых за всю историю музыки (22 миллиона копий по всему миру). А первая песня пластинки – "Livin' La Vida Loca" – лидировала в хит-парадах Италии, Японии, Франции, США, Украине, Бразилии и других странах.

3. О благотворительных проектах

Знаменитость помимо творчества занимается благотворительностью. Он основал "Фонд Рики Мартина", призванный улучшать жизнь детей во всем мире: помощь бедным, операции по спасению детей, поиск пропавших без вести, борьба с торговлей людьми и так далее. Эта организация тесно сотрудничает с UNICEF.

4. Личная жизнь Рики Мартина

В молодости артист во время интервью говорил, что встречается с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой. По его словам, пара даже собиралась узаконить отношения. Однако в 2005 году, после 14 лет совместной жизни, они расстались.

В 2008 году Рики Мартин стал отцом двух близнецов – Маттео и Валентино, которых родила суррогатная мать. Статус папы вдохновил певца стать писателем: он напечатал книгу для малышей "Сантьяго-мечтатель в стране звезд".

Этапы принятия сексуальной ориентации:

2008 год. На вопросы журналистов по поводу сексуальной ориентации артист отвечал, что мужчины его не интересуют.

2009 год. В интервью The Sunday Express Рики сказал, что нормально относится к геям, но он – не гей. Тогда же во время беседы с журналистом TV Aqui Мартин сообщил, что он – бисексуал: его сердце может принадлежать как мужчине, так и женщине.

2010 год. Знаменитость публично заявил, что он – гей. Тогда Рики встречался с экономистом Карлосом Гонсалесом Абеллой. Пара планировала справить свадьбу, но в 2014 году распалась.

В 2016 году избранником певца стал шведский художник Джван Йосеф, младше артиста на 12 лет. Они познакомились в интернете и общались в течение 6 месяцев. В интервью журналу Attitude Рики поделился воспоминаниями о первой встрече: "Когда мы встретились – я затаил дыхание. Это было невероятно романтическое время. При первой встрече я сказал, что женюсь на этом парне".

Еще через полгода со дня встречи (в 2018) мужчины справили свадьбу. Они воспитывали двух сыновей (Маттео и Валентино), а затем стали родителями еще двоих детей – дочери Люсии и сына Ренна Мартина-Йосефа.

Ранее OBOZREVATEL писал: