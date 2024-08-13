Разнервничался и покраснел: Валерий Харчишин отреагировал на слухи о романе с Яниной Соколовой

Украинский музыкант и солист группы "Друга ріка" Валерий Харчишин завуалированно прокомментировал слухи о романе с активисткой и журналисткой Яниной Соколовой. Отношения им приписывают еще с 2019 года, а после развода обоих слухи начали подогреваться.

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Музыкант часто умалчивает любую информацию о личной жизни, и комментарий для "Люкс ФМ" не был исключением. На вопрос журналистки о слухах он только покраснел и объяснил, что хотел бы, чтобы люди больше интересовались его творчеством, а не личной жизнью.

Стоит отметить, что Харчишин почти все интервью смотрел в глаза журналистке, но после этого неудобного для него вопроса начал быстро двигать глазами по сторонам и нервничать.

"Я не держу личную жизнь за семью замками. Вы загуглите "Харчишин" – и сразу летят "рассказал о своем сыне"... Постоянно какие-то страдания. Моей личной жизни столько, что хотелось бы больше творчества и песен. Тем более что мои песни настолько откровенны, что берешь любой текст, читаешь и все понимаешь", – отклонился он от ответа про роман с Яниной Соколовой.

Пока неизвестно, свободно ли сердце Валерия Харчишина. Впрочем, в 2022 году после развода с женой Юлией вокалист рассказывал, что у него дружеские отношения с Яниной Соколовой, и отказался комментировать слухи, поскольку не спрашивал согласия на это у другой стороны. В частности, тогда он подчеркнул, что не планирует снова создавать семью.

"Мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались. Но мы друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу говорить про другую сторону без ее согласия. Я не могу говорить о женщине без ее согласия. Это нечестно", – говорил тогда артист.

Слухи о романе Харчишина и Соколовой появились еще в 2019 году, когда они сыграли влюбленных в клипе "Другої ріки" на песню "Сьомий день". Пара настолько сильно вжилась в образы, что у поклонников практически не осталось сомнений в их симпатии друг к другу.

В мае 2022 года Валерий Харчишин сообщил, что разошелся с тогдашней супругой Юлией, с которой был вместе 13 лет. Он отмечал, что после выявления болезни сына Евгения отношения с женой значительно ухудшились, и они приняли решение разъехаться. Поэтому вокалист переехал в другое место.

Журналистке "Люкс ФМ" музыкант объяснил, поддерживает ли связь с экс-женой: "Мы взрослые люди, у нас есть дети. Мы поддерживаем связь, общаемся. Мы адекватные люди, которые должны общаться, несмотря на то, что они не живут вместе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерий Харчишин впервые подробно рассказал о неизлечимой болезни 16-летнего сына Евгения. По словам артиста, его ребенок стал меняться на глазах.

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