Харчишин разошелся с женой и признался, что имеет новые отношения

Известный украинский рок-музыкант, фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился новостями из личной жизни. Звезда расстался со своей официальной супругой Юлией, с которой был вместе с 2009 года, и заявил о новых отношениях.

На своей страничке в Facebook Харчишин признался, что это случилось еще до войны. По словам артиста, уже тогда он жил в другом месте с другой женщиной.

"К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда оно меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения", – написал певец

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В то же время Харчишин подчеркнул, что он строил дом под Гостомелем, который разрушили российские оккупанты, и в котором до начала войны жили его дети с их матерью. Поэтому будет всячески пытаться сделать все для приближения победы Украины в войне с РФ, после чего сразу же начнет отстраивать разрушенное жилье.

"Чтобы мои дети имели свою Украину и им было куда вернуться. Чтобы они не потеряли это чувство "дома". И ни одна др*нь не помешает мне это сделать", – подытожил музыкант, так и не назвав имя своей новой избранницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Харчишин расплакался в прямом эфире, вспомнив о своем сыне и разрушенном войсками РФ доме. Он рассказал, что сумел вывезти из жилья только гитару ребенка.