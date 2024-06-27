'Пережить смерть легче'. Харчишин впервые подробно рассказал о неизлечимой болезни сына: может бодрствовать по двое суток и кричать несколько часов подряд

Фронтмен группы "Друга ріка", украинский певец Валерий Харчишин впервые раскрыл детали о заболевании 16-летнего сына Евгения. По словам артиста, его ребенок стал меняться на глазах.

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Об этом он рассказал ведущему Славе Демину в новом интервью. Харчишин признался: у него было ощущение, что сына поменяли местами с другим человеком. Он отметил, что Евгений страдает неизлечимой болезнью, которую начали диагностировать только в 2010 году. Оно входит в "PANS and CANS" – это детские аутоиммунные нервно-психические расстройства, связанные со стрептококовыми инфекциями.

При этом диагнозе человек страдает различными симптомами. "В конце концов, у тебя синдром Туретта, например, плюс признаки острого психоза, плюс биполярное расстройство, плюс синдром дефицита внимания – это самое легкое, что может быть, плюс, по сути, мании какие-то, даже шизоидного типа. И еще куча всего", – объяснил знаменитость.

Музыкант поделился, что в таком случае "ты не можешь просто сидеть, ты не можешь просто расслабиться рядом со своим ребёнком 24 на 7". По словам Харчишина, его сын может не спать двое суток, кричать в течение нескольких часов. Причиной болезни стала инфекция, занесенная в мозг.

Певец рассказал, что есть только один отечественный специалист, вылечивший нескольких взрослых. Однако конкретного протокола лечения в мире не существует – каждый врач имеет собственную методику.

Евгений сейчас проживает в Украине. "Он уже такой, как я, чуть выше, на 2 сантиметра. Но мы все молились на пубертат, что именно в этом возрасте он получает гормональные изменения, и они подтолкнут к выздоровлению, или наоборот", – отметил гость.

Он добавил, что за эти годы не привык к такому состоянию своего сына. "Я не имею права этого говорить, но я знаю, что такое смерть. Я терял много близких людей, очень близких. Я вам скажу, что пережить смерть близкого человека, взрослого человека, это гораздо легче, чем пережить болезнь сына, когда он становится другим", – поделился Харчишин.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Валерий Харчишин рассказал об ультиматуме сыну-военному ВСУ, который ему соврал: "Я узнаю, кто твой комбриг".

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