Раскрыт тайный смысл драгоценных украшений Меган Маркл

Профессор Каролин Майр рассказала о тайном значении украшений герцогини Сассекской Меган Маркл, в которых она появлялась на публичных мероприятиях. Как оказалось, на интервью Опре Уинфри знаменитость появилась в браслете от Cartier, который принадлежал принцессе Диане.

Таким образом герцогиня не раз отдавала дань уважения погибшей Леди Ди с помощью аксессуаров. Об этом пишет издание The Sun.

Кроме того, на свадебную церемонию Маркл надела кольцо с аквамарином, которое по наследству досталось принцу Гарри после смерти матери. А во время первого королевского тура в 2018 году она была в серьгах принцессы Дианы.

Профессор отметила, что серьги герцогини от Chopard, которые ей подарил принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, оцениваются в 500 тысяч фунтов (около 700 тысяч долларов).

По мнению эксперта, Маркл появлялась на публике в таком украшении, чтобы "заявить о себе как о новом члене королевской семьи, так как серьги являются символом богатства и статуса".

Также известно, что герцогиня сменила шинку своего обручального кольца на новую из бриллиантов. Эксперт Каролин отметила, что "это было сигналом о том, что Меган будет идти своим путем и принимать решения самостоятельно".

Специалист добавила, что еще в 2016 году Маркл намекала публике о своих отношениях с принцем Гарри. Так, она появилась в колье от бренда Maya Brenner с буквами "H" и "M".

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