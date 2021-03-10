Раскрыт тайный смысл драгоценных украшений Меган Маркл
Профессор Каролин Майр рассказала о тайном значении украшений герцогини Сассекской Меган Маркл, в которых она появлялась на публичных мероприятиях. Как оказалось, на интервью Опре Уинфри знаменитость появилась в браслете от Cartier, который принадлежал принцессе Диане.
Таким образом герцогиня не раз отдавала дань уважения погибшей Леди Ди с помощью аксессуаров. Об этом пишет издание The Sun.
Кроме того, на свадебную церемонию Маркл надела кольцо с аквамарином, которое по наследству досталось принцу Гарри после смерти матери. А во время первого королевского тура в 2018 году она была в серьгах принцессы Дианы.
Профессор отметила, что серьги герцогини от Chopard, которые ей подарил принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, оцениваются в 500 тысяч фунтов (около 700 тысяч долларов).
По мнению эксперта, Маркл появлялась на публике в таком украшении, чтобы "заявить о себе как о новом члене королевской семьи, так как серьги являются символом богатства и статуса".
Также известно, что герцогиня сменила шинку своего обручального кольца на новую из бриллиантов. Эксперт Каролин отметила, что "это было сигналом о том, что Меган будет идти своим путем и принимать решения самостоятельно".
Специалист добавила, что еще в 2016 году Маркл намекала публике о своих отношениях с принцем Гарри. Так, она появилась в колье от бренда Maya Brenner с буквами "H" и "M".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в интервью Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
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